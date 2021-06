Caroline van der Plas (BBB) door het lint om beschuldiging goedpraten dierenmishandeling: ‘Echt belachelijk’

BBB-politica Caroline van der Plas heeft woedend uitgehaald naar mensen die suggereerden dat het Tweede Kamerlid haar goedkeuring zou verlenen aan misstanden in slachthuizen. Dit naar aanleiding van beelden van slachterij Gosschalk in Epe, waarop te zien is hoe koeien en varkens stroomstoten toegediend krijgen en worden geslagen. Een video van de dierenmishandeling lekte uit na een undercoveronderzoek van de NVWA.

Op social media zijn er echter mensen die het incident relateren aan Van der Plas, die gezien wordt als beschermvrouwe van slachterijen. “Dit was toch alleen in het verre buitenland / heel vroeger / helemaal uit context gehaald door stadse doetjes, BoerBurgerBeweging?”, aldus een cynische vraag van de perswoordvoerder van Stichting Aap. Veganist Robert Brugman haakt daar op in: “Ja, ben ook wel benieuwd naar de vermaning van Caroline van der Plas voor de slachtsector.”

Van der Plas reageert weinig geamuseerd: “Ik veroordeel deze manier van met dieren omgaan ten zeerste. Iedereen die denkt dat ik dit prima vind, mag mij ontvolgen. Echt belachelijk om te denken dat ik dit prima vind,” steekt de parlementariër van wal. “Heb inmiddels ook begrepen van slachterij dat diverse maatregelen zijn genomen.”