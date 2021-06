CDA blijft vierkant achter biomassa staan: ‘Als politicus moet je eerlijk zijn’

Terwijl de meeste politieke partijen biomassa inmiddels als een onechte manier zien om duurzame energie op te wekken, is het CDA nog niet klaar om afstand te nemen van het massaal verbranden van hout in ovens. Dat blijkt uit een opmerking van CDA-Kamerlid Henri Bontenbal, die een artikel over voormalig PvdA-leider Diederik Samsom, aanprijst. Samsom laat weten dat biomassa “nodig” blijft, en daar is Bontenbal het volledig mee eens.

“Diederik Samsom durft het inmiddels impopulaire standpunt in te nemen,” zegt de CDA-parlementariër: “‘Biomassa blijft nodig’. Hij heeft gelijk. Als politicus moet je niet weglopen voor impopulaire standpunten, maar eerlijk zijn.”

Critici merken op dat biomassa zorgt voor een te grote houtkap in bossen, en de energieopwekking sowieso niet duurzaam is, wegens een te hoge CO2-uitstoot. Samsom op zijn beurt, in zijn hoedanigheid als kabinetschef van EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans, laat weten dat biomassa “een rol blijft spelen in het toekomstige energysysteem.” Bossen moeten dan wel beter beheerd worden, aldus het voormalige PvdA-Kamerlid. Maar Samsom heeft er alle vertrouwen in dat dit zal gebeuren.