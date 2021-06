CDA-leden in rep en roer, roepen op tot een vervroegd partijcongres na opstappen Omtzigt

Het CDA moet, na het turbulente vertrek van Pieter Omtzigt, een vervroegd partijcongres organisten. Dat is in ieder geval het standpunt van een groeiende groep CDA-leden. Zo wil de Stichting Sociale Christendemocratie ¨opheldering en verantwoording¨ van het in verlegenheid gebrachte CDA-bestuur.

Ondanks dat we het misschien hadden kunnen zien aankomen, sloeg het vertrek van Omtzigt in als een bom in politiek Den Haag. Vooral ook omdat Omtzigt, die al een tijd overspannen thuis zit, recentelijk heel duidelijk heeft aangegeven dat hij zich zelfs onveilig voelde binnen zijn eigen partij. Volgens Omtzigt was hem het lijsttrekkerschap beloofd, maar werd hij op “onheuse wijze” gepasseerd door de top van de partij, waar onder meer de gehaaide politici Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge deel van uitmaken.

Vandaag kwam ook Maurice de Hond met een nieuwe peiling, waarin het CDA werd begroot op een historische nederlaag: Slechts 8 zetels in de peilingen. Nog nooit eerder was de crisis binnen de partij zo groot als nu. Ook niet tijdens het historische partijcongres in 2010.

Het legendarische CDA-partijcongres in 2010. Elf jaar later lijkt het CDA -normaliter gezien als een vrij saaie partij- dat congres van 2010 te kunnen overtreffen.

Minstens 1 procent van de CDA-leden moet instemmen met een vervroegd congres om de wanhoopskreet van enkele leden te realiseren. Gezien de populariteit van Omtzigt binnen zijn (inmiddels) ex-partij lijkt dat percentage ook wel gehaald te worden. Het partijbestuur van het CDA heeft na overeenstemming van een vervroegd congres daarna nog acht weken om een legendarisch congres, dat zelfs het congres in 2010 zou moeten overstijgen, op poten te zetten.

Of politici zoals Hoekstra en De Jonge zitten te wachten op een vervroegd partijcongres is nog maar de vraag, maar we kunnen wel concluderen dat het de komende tijd niet saai zal worden binnen de top van de christendemocraten. Om nog maar te zwijgen over de gevolgen voor een mogelijke nieuwe coalitie op korte duur.