Maurice de Hond: Lijst Pieter Omtzigt zou bij verkiezingen 27 zetels halen

Als er vandaag verkiezingen gehouden zouden worden waaraan Pieter Omtzigt meedeed met zijn eigen kieslijst, dan zou die gloednieuwe CDA-light partij uitkomen op 18% van de stemmen, wat neer komt op zo’n 27 zetels. Dat laat Maurice de Hond vandaag weten.

Eerder vandaag berichtten wij al dat uit de meest recente peiling van Maurice de Hond blijkt dat OmtzigtGate ervoor heeft gezorgd dat het CDA nóg verder in elkaar is geklapt. Er is eigenlijk gewoon niets meer over van de voormalige machtspartij. In het verleden meer dan 40 zetels, nu post-Omtzigt nog maar 8. Het is een enorme afgang voor Wopke Hoekstra en co; zelfs als het allemaal virtueel is en blijft omdat er géén verkiezingen aankomen voorlopig.

Maar De Hond heeft ook onderzoek gedaan naar de vraag: wat zouden kiezers stemmen als Pieter Omtzigt met zijn eigen partij mee zou doen aan de Tweede Kamerverkiezingen? Het resultaat ervan zou een politieke aardbeving veroorzaken. Want LPO zou 18% van de stemmen naar zich toetrekken, wat neerkomt op 27 zetels (18% van 150 Kamerzetels in totaal = 27 Kamerzetels).

De resultaten van het onderzoek van De Hond zijn fascinerend. Zo blijkt dat hij het CDA natuurlijk decimeert. Minimaal 29% van de voormalige CDA-kiezers zou linea recta met hem mee verhuizen. Maar opvallend is dat ook SP’ers massaal de overstap zouden maken naar Lijst Pieter Omtzigt: de socialisten zouden een zetel of 3 aan hem verliezen, namelijk zo’n 35% van de op 17 maart van dit jaar behaalde zetels.

En ja, er is ook slecht nieuws voor de PVV. Volgens De Hond zou die partij 32% (!) verliezen aan Omtzigt. Zeg maar één derde. Dus zo’n 6 (!) zetels. De PVV zou dan ineens uitkomen op 11 zetels. Bye, bye, Geert.

Forum voor Democratie zou 26% verliezen volgens De Hond, wat neerkomt op 2 zetels. Alleen is dat natuurlijk op basis van de uitgebrachte stemmen in maart. FVD heeft er virtueel volgens De Hond al drie verloren; twee daarvan zijn ongetwijfeld de zetels die naar Omtzigt zouden gaan. Dus het resultaat voor FVD in de peilingen wordt er niet of nauwelijks door beïnvloed. Dit in tegenstelling tot de PVV.

Tegelijkertijd zou JA21 23% aan hem verliezen, wat neerkomt op bijna één zetel. Die partij kwam uit op 3 zetels. Maar staat nu op 6. Als dat percentage blijft staan raakt JA21 dus 1,5 zetel kwijt aan Omtzigt.

Zelfs D66 raakt iets meer dan 2 zetels kwijt aan de voormalige CDA’er. Datzelfde geldt voor de VVD. De liberalen zouden dan dus uitkomen op 32 zetels. Omtzigt zou de tweede partij van het land worden met 27 zetels. Vervolgens komt er een gat naar D66 met 22 zetels… en daarna is er een hele tijd niets te zien tot je uitkomt bij de PVV met 11 zetels.

Dat is, als we dit onderzoek van De Hond moeten geloven, tenminste.

Kortom, een Lijst Pieter Omtzigt kan in theorie zorgen voor een aardbeving in de Nederlandse politiek. Opvallend, natuurlijk. Want hoewel Omtzigt termen als “ombudspolitiek” en “goed rentmeesterschap” serieus neemt, zit hij inhoudelijk grotendeels wel degelijk op de lijn van de zittende linkse politieke zetbazen. Hij is voor de EU. Hij is voor de euro. Hij is tegen het referendum. Hij is voor een grote welvaartsstaat. Hij is voor de massa-immigratie. Hij steunt de politieke correctheid. En ja, hij vindt dat Woke-gebeuren in principe ook allemaal prima.

Hij heeft dan ook tijdens zijn Kamerlidmaatschap voor het CDA steeds weer meegestemd met zijn partij. Steeds weer. Op ieder punt. Dat betekent niet dat hij niet belangrijk werk heeft verricht, met name wat betreft de Toeslagenaffaire, maar een conservatieve narratief-herschrijver he is not. Beleidsmatig zal het met Lijst Pieter Omtzigt grotendeels gewoon doorgaan op het traject waar Nederland nu op zit.

Ik verwacht dan ook dat Lijst P.O. uiteindelijk een minder goed resultaat zal boeken dan het onderzoek van De Hond nu aangeeft, hoewel Omtzigt ongetwijfeld wel degelijk leiding zal geven aan een grote partij die een serieuze speler wordt in de politiek. Want uiteindelijk zullen mensen kijken naar wat Omtzigt nou écht onderscheidt van het CDA, en dat is inhoudelijk minimaal. Met name PVV’ers, FVD’ers etc. hebben weinig bij hem te zoeken, en zullen dat in de loop van een verkiezingscampagne ongetwijfeld zelf ook ontdekken.

Hoe dan ook, voor Omtzigt is dit onderzoek natuurlijk positief – en ja, we kunnen hoe dan ook concluderen dat er een aardbeving heeft plaatsgevonden in de Nederlandse politiek. Een aardbeving die nog heel lang zal doorwerken, en alle machtsverhoudingen in ons land mogelijk op hun kop doen zetten.