Censuurmedia: Amerikaanse krant weigert daderprofiel zwarte schutter, want dat is ´stereotyperend´

Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Austin zijn zeker dertien mensen gewond geraakt. Nu gebeuren dit soort dingen wel vaker in de Verenigde Staten, dus tot zover niets nieuws. Opvallender is een ´nieuwe´ trend die steeds vaker lijkt te worden toegepast in Amerika: Een lokale krant weigerde daar namelijk om details uit het opsporingsbericht te delen omdat de beschrijving (verdachte: ´een zwarte man´) te ´stereotyperend´ zou zijn…

Amerikaanse media schrijven dat twee slachtoffers van de schietpartij in Austin in kritieke toestand verkeren. Maar dat een van de twee vermoedelijke daders een ´zwarte man met dreadlocks´ zou zijn, ging de krant Austin American-Statesman toch echt een stap te ver. Dat soort feiten benoemen zou namelijk ´stereotyperend´ zijn, dus kun je het daderprofiel in dit geval maar beter weglaten, in de hoop dat de dader op de een of andere manier alsnog gepakt zal worden.

De Amerikaanse krant ging zelfs nog een stapje verder, want in een statement onder het artikel van de schietpartij schreef de Austin American-Statesman: ¨Het publiceren van het uiterlijk van de verdachte zou schadelijk kunnen zijn in het tegengaan van stereotyperingen.¨

Misschien denk je nu wel: Allemaal leuk en aardig, maar we hebben het hier over een lokaal suffertje uit de Verenigde Staten. Nee, het lijkt eerder op een opkomende trend die vanzelf wel vanuit het Amerikaanse vasteland zal overwaaien naar het Europese continent. Zo is het namelijk al sinds een jaar gebruikelijk in de VS om de aanduiding ´zwart´ met een hoofdletter te schrijven.

Alle mooie dingen, maar ook alle ellende vanuit de Verenigde Staten ontpopt zich vaak niet veel later ook in (West-)Europa. We moeten er dus rekening mee gaan houden dat we bepaalde mensen niet meer kunnen opsporen omdat ze het nu eenmaal niet verdienen om te worden neergezet als stereotypes. Ook niet wanneer zij verdacht worden van bepaalde (gewelds)delicten. Iemand wegzetten als een zogenaamd karikatuur is immers erger dan de keiharde feiten benoemen. Heeft Peter R. de Vries eigenlijk al zijn expertise geuit over deze gevaarlijke ontwikkeling?!