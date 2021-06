‘Christian Eriksen was niet gevaccineerd en had ook geen corona’

Tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland viel topvoetballer Christian Eriksen zomaar neer op het veld. Hij kon niet meer opstaan. Sterker, hij ademde niet eens meer. Medisch personeel kwam dan ook het veld opsnellen, gaf hem een hartmassage, etc. Uiteindelijk begon zijn hart weer te kloppen.

Na dit vervelende voorval waren er mensen op sociale media die impliceerden dat Eriksen mogelijk gevaccineerd was tegen Covid-19 – met andere woorden, dat zijn hartaanval daar iets mee te maken kon hebben. De directeur van zijn club Internazionale (Inter Milan) spreekt dat tegen. “Christian heeft nooit corona gehad en is niet gevaccineerd,” aldus Giuseppe Marotta. “Hij is op dit moment onder behandeling van de Deense medische staf. De staf van Inter heeft nauw contact met deze mensen.”

Ook zegt Marotta dat de club Eriksen na het voorval bewust met rust heeft gelaten, maar dat hij zélf al contact heeft opgenomen met zijn teamgenoten. “We wilden niet opdringerig zijn en proberen zijn herstel te respecteren. Ik kan alleen maar zeggen dat Christian tien minuten geleden zelf een bericht heeft gestuurd in onze WhatsApp-groep. Dit bevestigt de goede band tussen de spelers.”