Column Frits Bosch: de ECB maakt meer kapot dan je lief is

In zijn nieuwe column voor De Dagelijkse Standaard legt Frits Bosch uit het beleid van de ECB zo niet door kán gaan. De armen worden armer, de middenstand verliest razendsnel welvaart, maar de superrijken worden steeds rijker.

De ontevredenheid over het ECB beleid neemt toe. Cees Lotringen, hoofdredacteur van Fondsnieuws, maakt gehakt van dat beleid. In zijn artikel ‘ECB beleid gaat lang goed totdat het fout gaat’, FD 25 juni, stelt hij dat de ECB zich hard maakt voor een ‘diverse en inclusieve samenleving’. Het beleid veroorzaakt exact het tegendeel, meent hij, zoals ik op deze site al eerder heb gesteld.

Want het goedkope geld zorgt ervoor dat spaarders armer worden, grootvermogensbezitters veel rijker worden via de beurs en via nulrente huizen opkopen die exponentieel in waarde stijgen. Starters kunnen geen huis meer kopen en worden gedwongen duur te huren. De vermogensverschillen zijn gigantisch aangewakkerd. De ECB is een enorme marktverstoorder contra inclusie.

Opvallend is dat onze politieke partijen, en vooral de partijen die menen op te komen voor onze minder bedeelde medemens, helemaal niets hierover laten horen. Nul, nada. Onze DNB directeur Klaas Knot vindt het allemaal prima. Hij munt uit in wollig taalgebruik dat het weer beter gaat in de wereldeconomie. Hosanna!

Lotringen hekelt het World Economic Forum als een lobbyforum van en voor vermogenden, hij hekelt het ECB beleid puur gericht op toename van inflatie en besluit zijn artikel met de constatering dat de rijken hun vluchtroutes naar hun zeewaardige jachten al klaar hebben en dat de raketvlucht van Jeff Bezos op 21 juli is.

En het gaat maar door. Inderdaad, het ECB beleid gaat lang goed, totdat het fout gaat. Het wordt tijd dat onze parlementariërs zich eens over dit issue buigen en wat mij betreft er een vette rode streep door halen. Laat in hemelsnaam eens wat hierover horen. Dit kan niet langer.