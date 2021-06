Column Paul Cliteur: Zelfs Noord-Korea is niet zo gestoord als Amerikaanse universiteiten

Hoogleraar Paul Cliteur onderzoekt in zijn column van deze week de politiek-correcte cultuur op een universiteit in New York, door de ogen van een vluchtelinge uit Noord-Korea. Haar oordeel spreekt boekdelen: “even North Korea isn’t this nuts.”

The New York Post komt met een interessant ooggetuigenverslag van een Noord-Koreaanse vluchtelinge die enkele jaren aan de New Yorkse Columbia University studeerde. Columbia University deed haar sterk denken aan Noord-Korea. De 27-jarige Yeonmi Park, die op 13-jarige leeftijd, via China en Zuid-Korea, Noord-Korea was ontvlucht, kwam bij de beroemde Amerikaanse Universiteit terecht. Maar zij was niet onder de indruk. Of liever gezegd, wél onder de indruk, maar niet van de kwaliteit van het onderwijs. Wat haar opviel, was het antiwesters sentiment dat dominant was in de Amerikaanse class room.

De politieke correctheid kwam haar overigens heel bekend voor, want die kende zij uit het land dat zij ontvlucht was: Noord-Korea. Zo sterk is het politiek correcte denken verbreid in de VS dat zij zegt: “even North Korea isn’t this nuts.”

Yeonmi had gedacht dat zij aan de Amerikaanse elite universiteit zou gaan leren “how to think.” Maar dat viel tegen: “they are forcing you to think the way they want you to think.”

Middels “trigger warnings” (“leeswaarschuwingen”) werden studenten gewaarschuwd dat bepaalde literatuur die zij voorgeschoteld kregen iets aanstootgevends zou kunnen bevatten. Studenten konden dan weg blijven uit de klas of zelfs nalaten de literatuur te lezen. Het eerste woord dat zij leerde in Columbia, was “safe space” (een soort ruimte waarin je niet wordt lastig gevallen met verontrustende ideeën). Problemen in de wereld worden in Columbia toegeschreven aan de kwalijke invloed van “witte mensen”. En net als in haar eigen land van herkomst, Noord-Korea, worden mensen ingedeeld op het gedrag van hun voorouders.

Ook klassieke schrijvers kan men niet veilig prijzen. De waardering van Yeonmi voor Jane Austen (1775-1817) werd weinig geapprecieerd. Immers de karakters in het boek hebben een “koloniale achtergrond.” Yeonmi zegt: “Ik dacht dat Noord-Koreanen die enige mensen waren die Amerikanen haatten, maar het blijkt dat er ook heel wat mensen in Amerika leven die dat doen.” Wat Yeonmi verbaast, is dat de Amerikanen zichzelf censureren. In Noord-Korea was het de staat die dat deed.

Het artikel in The Post eindigt met: “Columbia University did not immediately respond to The Post’s request for comment.”