Corona gebiedt nieuwe kuisheid in Olympisch dorp: geen condooms beschikbaar

Bij de Olympische Spelen van aankomende zomer in Japan zullen in het Olympische dorp, waar alle atleten verblijven, geen condooms ter beschikking worden gesteld aan alle tijdelijk woonachtigen. Dat heeft het IOC, die de Spelen iedere vier jaar organiseert, bekendmaakt. Normaalgesproken liggen er ruimschoots voorbehoedsmiddelen klaar in het dorp, omdat atleten tussen de sportieve prestaties de voorkeur geven aan het leveren van bedprestaties.

Voor dit jaar waren er maar liefst 160.000 condooms besteld voor de nachtelijke avonturen van de sporters. Vanwege de strenge coronaregels, zullen die echter niet worden neergelegd op de kamers van de sporters. Het is niet de bedoeling dat de Olympiërs buiten de wedstrijden om contact met elkaar houden, ook al zal ruim 80% van de deelnemers gevaccineerd zijn.

De atleten krijgen de condooms nu mee als afscheidspresentje, als zij weer terugkeren naar hun eigen land.