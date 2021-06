Corona-tiran Hugo de Jonge zet burgemeesters buitenspel en kondigt maatregel voor regionale lockdowns aan

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, die al de gehele coronacrisis schippert tussen faalbeleid en flutbeslissingen, heeft gisteravond in een debat over de coronamaatregelen beide weten te combineren. Mocht het virus in het najaar weer de kop opsteken, dan wil De Jonge landelijke maatregelen kunnen afkondigen die regionaal zullen gelden: lokale lockdowns.

Een groot deel van de bevolking is inmiddels gevaccineerd, dus voelt De Jonge zich nu een stuk comfortabeler om radicale beslissingen te nemen als hij zich daar genoodzaakt door voelt. En terwijl hij deze nieuwe strategie aankondigde, kon hij het niet laten om anderen daar de schuld van te geven. Volgens hem zouden regio’s het namelijk “spannend vinden” om zelf maatregelen te nemen, zo meldt het AD.

“De les van vorig jaar is dat je niet moet zeggen: ‘Kijk zelf maar wat verstandig is’. Dan zie je dat men het in die regio’s spannend vindt om maatregelen te nemen. Daarom willen wij straks landelijk maatregelen afkondigen die dan regionaal zullen gelden. Het is niet logisch om bij een opleving in de Bible Belt ook de cafés in Amsterdam te sluiten, en omgekeerd geldt hetzelfde,” aldus De Jonge.

Heel raar, want de meeste burgemeesters pleitten juist voor meer bevoegdheden toen het er echt toe deed! En de reden dat zij destijds niet voor regionale lockdowns waren, was omdat het moeilijk praktisch uitvoerbaar bleek. Want als Rotterdam bijvoorbeeld op slot zou gaan dan zou men naar het dichtstbijzijnde café of winkelcentrum gaan, waardoor het virus alleen maar sneller zou worden verspreid (en de Rotterdamse ondernemers een hoop geld mis zouden lopen). Zou je dat perse willen voorkomen, dan moet je al haast met wegafzettingen en checkpoints gaan werken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Hugo de Jonge lijkt in ieder geval wel die kant uit te willen gaan met zijn beleid, precies op een moment waarop het er nauwelijks meer toe doet. Regionale lockdowns en andere lokale maatregelen hadden prima kunnen werken in het begin van de coronacrisis, toen iedereen nog mee wilde werken en maatregelen nog effect leken te kunnen hebben. Dat soort maatregelen in het najaar nog introduceren wekt alleen maar een hoop weerstand op en bereikt waarschijnlijk niks, behalve natuurlijk het imago van De Jonge als roekeloze, blunderende tiran verder versterken.