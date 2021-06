D66: “Glashelder” dat nu ook tieners zo snel mogelijk gevaccineerd moeten worden

Volgens D66-Kamerlid Jan Paternotte is het zaak dat de GGD’s zo snel mogelijk beginnen met het inenten van 12- tot en met 17-jarigen tegen Covid-19. Dat stelt de sociaal-liberale politicus nadat kinderartsen aangaven dat ze overtuigd waren van het nut van zo’n maatregel.

Paternotte denkt ook dat het helpt, met name nu de veel besmettelijkere deltavariant door ons land waart en over enkele dagen de dominante coronamutatie zal zijn. “Glashelder signaal van kinderartsen. Vaccinatie tieners helpt tegen nieuwe golf door deltavariant, houdt scholen open en geeft tieners zélf de keuze,” aldus het Kamerlid over waarom D66 wil dat de minimumleeftijd van Covid-vaccin verlaagd wordt naar twaalf.

“Maar allerbelangrijkste: ook voor tieners kan corona gezondheidsschade brengen, en die voorkom je met prikken,” meldt Paternotte tot slot.