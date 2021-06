D66-Kamerlid: Wilders en vrienden zijn lekker vrouwen, homo’s en joden aan het haten vanaf hun twitteraccountjes

Politici van D66 en PVV zijn nog niet klaar met hun online loopgravenoorlog, nadat eerder vandaag Sigrid Kaag al een heel opinieartikel in De Volkskrant schreef over het gebrek aan fatsoen van Geert Wilders, en laatstgenoemde riposteerde dat de D66-partijleider een “heks” was.

Kaag krijgt op Twitter nu bijval van haar fractiegenoot Sjoerd Sjoerdsma, die vindt dat zijn PVV-collega zijn platform gebruikt om allerlei groepen te haten. Ook de “vrienden” van de rechtse politicus krijgen er van langs – vermoedelijk doelend op de Hongaarse premier Viktor Orbán.

Sjoerdsma: “De wereld van Geert Wilders en zijn vrienden: lekker vrouwen, homo’s, joden en moslims haten van achter je twitteraccountje.” Wilders heeft nog niet gereageerd op het laatste salvo in de digitale strijd tussen zijn partij en D66.