DDS Poule des Vaderlands #1: Politici en BN´ers voorspellen uitslag Oranje – Oekraïne

Over een klein half uurtje begint ons Nederlands Elftal aan een nieuw avontuur. Er is al genoeg geschreven over het beleid van bondscoach Frank de Boer, maar wij hebben namens De Dagelijkse Standaard zelf ook een elftal opgesteld. Van Henk Westbroek tot aan Caroline van der Plas, allemaal werken ze dolgraag mee aan de enige echte DDS Poule des Vaderlands!

Het ´DDS Poule des Vaderlands´ team bestaat uit de volgende spelers:

Fleur Agema (PVV), Richard de Mos (Hart voor Den Haag), Caroline van der Plas (BBB), Robin Pors (The Vengaboys), Henk Westbroek (Legend), Jan Roos (ex-collega), Wybren van Haga (Op eigen titel), Joost Eerdmans (JA21), Machiel de Graaf (PVV) en Hendrikus van Velzing (FVD) vormen deze zomer de DDS Poule des Vaderlands.

Caroline van der Plas (BBB):

1-2 voor Oekraïne

Henk Westbroek (Legend):

1-2 voor Oekraïne

Robin Pors (The Vengaboys):

1-0 voor Nederland

Fleur Agema (PVV):

2-1 voor Nederland

Jan Roos (ex-collega):

2-0 voor Nederland

Machiel de Graaf (PVV):

1-1 voor Nederland ¨De eerste wedstrijd van Oranje valt meestal tegen…¨

Wybren van Haga:

4-1 voor Nederland

Joost Eerdmans (JA21):

3-1 voor Nederland

Richard de Mos (Hart voor Den Haag):

2-1 voor Nederland