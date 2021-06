De beste weetjes over stucen, renovlies en dunpleister

Als je gaat verhuizen, en zeker als je naar een nieuwbouwhuis gaat, dan komen er veel vragen op je af. Over de wandafwerking bijvoorbeeld. Wat voor wandafwerking wil je eigenlijk? Een vraag die simpel lijkt maar dat niet is. En een vraag waarbij het antwoord een onderdeel van je nieuw woning is. Een onderdeel waar je nog jaren tegenaan kijkt.

Een goede keuze maken is dus belangrijk. Daarbij wil je ook nog eens het liefst de hoogste kwaliteit met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Je wil niet te veel betalen maar ook geen scheuren en wanden in je plafonds. Een schrikbeeld waarmee je onnodig bang gemaakt wordt

De keuze tussen…

Met de deur in huis vallend is de kans het grootst dat je de keuze krijgt tussen renovlies of stucen. En die twee opties zijn eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. Niet vreemd dus dat je daarin niet zomaar een keuze kunt maken. Dat komt omdat deze twee opties totaal verschillende producten zijn. Wel hebben ze hetzelfde doel. Het is een afwerking van je wand.

Het lastige is daarnaast dat stucwerk en renovlies (vliesbehang) er optisch en vanaf afstand bijna hetzelfde uitzien. Maar dat betekent niet dat het hetzelfde is. Vliesbehang is ontworpen om optisch zo dicht mogelijk bij een gestucte wand te komen, maar het blijft behang. Wil je in je nieuwbouwhuis deze look creëren, kun je dus net zo goed (en eigenlijk beter!) voor een gestucte wand kiezen.

Stucwerk

Een nieuwbouw stucen is anders dan bij bestaande huizen. Daardoor heb je bij een nieuwbouwwoning met andere dingen rekening te houden. Echt traditioneel, dik stucwerk van gips is op de wanden van je nieuwbouwhuis helemaal niet nodig. Bijna in alle gevallen worden de wanden namelijk al behangklaar opgeleverd. Dat behangklaar betekent dat ze al vrij vlak en recht zijn. Wil je geen behang maar een mooi gestucte wand, dan is het aanbrengen van een dunpleister filmlaag is genoeg om de wanden volledig sausklaar te maken.

Laat deze dunpleister wel door een goede vakman aanbrengen. Een goede stukadoor weet dat hij, door het plaatsen en afsmeren van wapeningsgaas op de scheurkritieke delen, scheuren in het stucwerk te voorkomen.

Laat je adviseren

Wil je echt de voor jou beste keuze maken? Laat je dan adviseren. Een goede stukadoor weet wat er echt nodig is en kan je alles vertellen over de voor- en nadelen van bepaalde keuzes. Bij een nieuwbouwwoning kunnen de ook andere technieken toepassen omdat ineens een hele woning aangepakt kan worden. Daardoor zijn er niet alleen andere opties, maar ook betere prijzen.

Extra korting met je buren

Ga je naar een nieuwbouwwoning of appartement verhuizen, dan is de kans groot dat je buren op dit moment dezelfde keuzes moeten maken. En dat is fijn. Want als je voor eenzelfde stukadoor kiest, kun je burenkorting krijgen. Zo kun je een goede stukadoor kiezen voor het stucen en latex spuiten van je wanden en plafond en toch niet te veel betalen.