De Koning ontving zijn eerste coronaprik, maar speculatie over voordringen blijft bestaan

Koning Willem-Alexander is tenminste één keer gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat maakte het staatshoofd bekend tijdens een werkbezoek in Den Haag vandaag. De Nederlandse monarch wilde niet kwijt welk vaccin hij heeft gekregen. Opvallend, omdat het in 1967 geboren lid van de Koninklijke familie volgens de GGD-planning het Janssen-vaccin zou moeten hebben ontvangen.

Gisteren ontstond veel speculatie of de Koning zou hebben voorgedrongen voor het vaccin. Bij Shownieuws op SBS vroeg presentatrice Tooske Ragas zich af of Willem-Alexander misschien eerder gevaccineerd is dan eigenlijk de bedoeling was, gegeven zijn leeftijd: “Nu komt bij mij een beetje het gevoel van: oh, dan zijn ze misschien al geweest en hebben ze voorgedrongen. Nou ja, voorgedrongen. Ik kan het me ook best voorstellen als ze het al lang hebben. Het is de koning!”

