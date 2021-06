Defensie blijft moeilijk doen om asielaanvragen Afghaanse tolken

Het ministerie van Defensie blijft moeilijk doen over de asielaanvragen van Afghaanse tolken. Tot dusver zijn 101 asielaanvragen afgewezen en worden er nog 83 onderzocht. Andere landen hebben hun tolken al wel grotendeels kunnen evacueren. Dat meldt NU.nl.

Het Nederlandse ministerie van Defensie gedraagt zich net zo traag en bureaucratisch als de rest van de Nederlandse overheid. In dit geval is de situatie echter heel wat schrijnender omdat Defensie zelf de belofte heeft gedaan aan deze tolken dat zij zouden worden beschermd. Het ministerie wist namelijk donders goed wat de risico’s voor die tolken zijn. Zij worden door de Taliban als collaborateurs gezien.

De tolken hielpen onze militairen, met gevaar voor eigen leven, en dreigen nu dus aan hun lot te worden overgelaten. Volgens Defensie hebben ze namelijk niet allemaal de juiste procedure gevolgd bij hun asielaanvraag.

“De redenen voor de afwijzing zijn “divers””, zo staat op NU.nl. “De tolken zouden niet hebben aantonen dat zij voor de Nederlandse missie hebben gewerkt of moeten in een ander NAVO-land asiel aanvragen, omdat ze voor dat land langer hebben gewerkt.” En dan is er nog dit sterk staaltje argumentatie van Defensie: “Het beeld is dat niet alle 273 personen de behoefte hebben om naar Nederland te komen.”

Terwijl andere landen al bezig zijn met een grootschalige evacuatie van hun Afghaanse personeel, wil de Nederlandse overheid dat de tolken hun originele documenten meenemen naar de hoofdstad Kaboel en daar hun aanvraag doen. Flink zuur als je een enkel document vergeten bent, want dan mag je nog een keer op en neer. Het is wel duidelijk dat Defensie er bijna alles aan lijkt te doen om deze mensen in Afghanistan te laten creperen.

