Derk Jan Eppink (JA21): ‘VVD en CDA zijn het nieuwe links, vazallen van de EU’

JA21-Kamerlid Derk Jan Eppink is niet te spreken over de richting die de huidige partijleidingen van VVD en CDA zijn ingeslagen. De twee oude middenpartijen hebben een flinke ruk naar links gemaakt, vindt Eppink, en hebben zich bovendien uitgeleverd aan EU-gremia die ons land bestieren.

Eppink trok zijn conclusies nadat hij gisteren in de Tweede Kamer een debat voerde met europarlementariërs over de Europese Unie: “CDA en VVD lijken op vazallen van EU die centrale macht loven in alle talen,” stelde de JA21’er: “Kritiekloos. Losgezongen van realiteit en burgers: voor meer immigratie, transfergelden en klimaatkosten.” Conclusie: “Het ‘oude midden’ is ‘nieuw links’.”

De voormalige europarlementariër reageerde daarmee op een artikel dat commentator Syp Wynia al publiceerde. “De Nederlandse regeerpartijen waren nog nooit zo eurofiel als nu,” aldus Wynia: “Waarom eigenlijk? Is dat op verzoek van de kiezers?”