Deugpresentator KRO-NCRV deelt regenboogvlaggen uit aan afreizende Oranjesupporters: ‘blij om een statement te maken’

KRO-NCRV-presentator Klaas van Kruistrom besloot een initiatief te starten in de hoop dat het Oranjelegioen zich massaal gaat uitspreken voor acceptatie en gelijkwaardigheid tijdens de Oranjewedstrijd in Boedapest. Terwijl honderden Oranjesupporters op hun vlucht aan het wachten waren naar Boedapest werden ze lastig gevallen door een pedante NPO-presentator die zijn ‘steun’ voor onderdrukten voor de honderdste maal op televisie wil uitspreken.

Al dagen gaat het nergens anders over: de ‘omstreden’ anti-homowetgeving van de Hongaarse premier Viktor Orbán. In West-Europa is daardoor de ‘pleuris’ uitgebroken, alle gütmenschen ter lande uiten hun verontwaardiging over deze ‘anti-homowetgeving’. In de media zijn de reeks aan amendementen neergezet als een barbaarse en inhumane wet, terwijl het in feite gaat om een reeks aan wetuitbreidingen die verbieden om bepaalde seksuele onderwerpen op scholen te onderwijzen. Orbán en consorten willen niet dat minderjarigen worden blootgesteld aan een continue golf van seksualisering.

In Nederland was de verontwaardiging gigantisch; van de media tot aan onze ministers, velen vonden dat Hongarije zwaar moest worden bestraft. En nu wordt helaas het EK-voetbal aangehaald om deze politieke kwestie uit te vechten. De naar Boedapest afreizende Oranjesupporters werden door presentator Klaar van Kruistrom lastiggevallen met een uitdeelactie, aldus het AD.

Volgens Van Kruistrom was de actie een groot succes: “Ik had ook wel een beetje het idee dat sommigen in hun maag zaten met de situatie daar. Die vroegen zich ook af of ze daar nu wel naartoe moesten gaan. Ik ben blij dat mensen bereid zijn om daar in het stadion een statement te maken.”

Maar bovenstaande reactie is natuurlijk gewoon lariekoek. De meeste supporters werden natuurlijk voor het blok gezet door de actie, waarbij een grote camera voor hun gezicht stond, dan is er natuurlijk niemand die gaat zeggen dat hij geen behoefte heeft aan zo’n actie (en mocht het wel gebeuren dan knipt men dat fragment eruit).

Wat in Hongarije speelt met de anti-homowet vinden wij onacceptabel. @klaasmans deelt daarom regenboogvlaggen uit aan onze Oranjefans op Schiphol, zodat zij vanavond kunnen laten zien: Liefde is voor iedereen! ❤️🧡💛💚💙💜#liefdeisvooriedereen #hongarije #antihomowet #EURO2020 pic.twitter.com/DHGZ6noKNr — KRO-NCRV (@KroNcrv) June 27, 2021

Als supporters zogenaamd echt zo ‘begaan’ waren met de situatie stonden ze niet op Schiphol. Maar afijn, nu staan er dus enkele kneuzige supporters vanavond met een regenboogvlag te zwaaien tijdens de wedstrijd. Dit is nou niet iets waar Orbán en consorten van wakker gaan liggen. Maar ja, de Nederlandse gütmenschen menen natuurlijk dat ze wereld hebben gered met deze symboolactie. Droom lekker verder.