Dierenasiels puilen uit met weggebrachte lockdown-huisdieren: ‘Baasjes weer naar werk. En dan: weg ermee’

Nederlandse dierenasiels zien een toename in het aantal dieren dat zij huisvesten. Nu de lockdown voorbij is en steeds meer mensen het thuiswerken inruilen voor hele dagen naar kantoor, zien een hoop huisdiereigenaren zich genoodzaakt om hun pas aangeschafte hond of kat weer van de hand te doen.

Jeanine Kornmann van dierenasiel Doa in Amsterdam ziet met lede ogen aan hoe een versoepeling van de coronamaatregelen leidt tot het achterlaten van gezelschapsdieren: “Mensen kunnen er weer op uit, mogen weer naar kantoor. Huisdieren verdwijnen weer uit beeld. En dan is het: weg ermee.” Ook bedrijven die voorzien in dagopvang voor huisdieren melden een toename in de vraag naar hun diensten.

Kornmann noemt de ‘coronahuisdieren’ die binnenkomen ‘schrijnende’ gevallen: verwaarloosde, en angstige katten of konijnen. Ook puppy’s van illegale broodfokkers vullen de kooien. De dieren hebben vrijwel allemaal gedragsproblemen, en soms ook al een aardig medisch track record. Honden konden niet naar puppyscholen, omdat die dicht waren.

Voor aankomende zomer, wanneer asiels een jaarlijkse piek krijgen, wordt een recorddrukte verwacht. “Dat is elk jaar het geval, maar kan deze zomer helemaal problematisch worden.”

