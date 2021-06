Dit zijn de populairste verbouwingen met het hoogste rendement

Heb je een koopwoning die je voorlopig nog niet van plan bent om te verkopen? Dan is een verbouwing of aanbouw aan je huis een echte aanrader. Hiermee maak je jouw huis nog meer naar jouw wensen en daarnaast is het een goede investering die je in de toekomst bij een verkoop terug kunt verdienen. Met een goede verbouwing wordt je huis namelijk meer waard en kun je mogelijk een hoog rendement halen uit die investering. Als je het geld niet hebt liggen voor een dergelijke investering, kun je eens kijken naar de mogelijkheden om je hypotheek te verhogen voor verbouwing. Ben je op zoek naar tips om te verbouwen aan je woning? Lees dan snel verder voor een aantal populaire verbouwingen met een hoog rendement.

Keuken renoveren

Een van de meest voorkomende verbouwingen is toch wel de keuken. Het is een plek waar veel in gebeurt en waar je veel merkt van een verbouwing. Niet alleen de apparatuur is om de zoveel jaar aan vernieuwing toe, maar ook de kastjes en de hele uitstraling kan vaak wel een upgrade gebruiken. Daarom is de keuken ook een populaire verbouwing met vaak een hoog rendement bij een eventuele verkoop.

Vergroting woning

Meer ruimte is bijna altijd goed en levert vaak een hoog rendement op. Het is de investering voor heel veel mensen meer dan waard om een stuk aan te bouwen met bijvoorbeeld een serre. Zo krijg je in één keer veel meer oppervlakte en leefruimte waardoor je huis meer waard wordt. En niet alleen op de benedenverdieping kun je je huis vergroten. Denk bijvoorbeeld aan een dakkapel op de zolder, of een hele nieuwe verdieping met wat extra slaapkamers. Hierbij is wel het advies, laat het altijd door een vakman doen, tenzij je natuurlijk zelf heel handig bent met verbouwingen.

Badkamer

Een andere belangrijke kamer in een huishouden is natuurlijk de badkamer, hier brengt het gezin redelijk wat tijd door, dus is het fijn als alles goed werkt en de stijl en uitstraling van de badkamer past bij jouw wensen en behoeften. Een badkamer verbouwen doe je niet regelmatig, dus neem goed de tijd om te kijken wat je wel en niet wilt. Ga je voor modern en luxe, of houd je meer van een klassieke stijl? En hoe ga je om met verduurzaming en waterbesparing? Ook deze factoren hebben invloed op het uiteindelijke rendement bij de verkoop van je woning.

