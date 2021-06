Doodeng! Mathijs Bouman legt dolblij uit bij Nieuwsuur: ECB wil digitale munt, niet bankrekening, maar van de overheid

Al jaren worden we de kant van een cashloze maatschappij opgestuurd: contant geld zal dan volledig verdwenen, of zelfs uit den boze zijn. Overheden verkopen dat door te zeggen dat het hierdoor gemakkelijker zal worden om criminaliteit op te speuren. Nou, de Europese Centrale Bank (ECB) zet nu heel grote stappen omdat grote doel te bereiken. En bij Nieuwsuur maakt Mathijs Bouman duidelijk dat hij dit ge-wel-dig vindt. Doodeng!

Hoelang betalen we nog met de euro zoals we die nu kennen? De Europese Centrale Bank werkt aan een nieuwe, digitale munt. Daarmee heb je geen biljetten meer en staat je geld niet op een betaalrekening bij een bank: je geld is in handen van de overheid. #Nieuwsuur pic.twitter.com/94fw35veAb — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) May 31, 2021

Om zijn verhaal te beginnen legt Nieuwsuur-econoom Mathijs Bouman uit wat geld nu eigenlijk is. Dan laat hij een briefje van 50 euro zien. Maar zo’n briefje is helemaal niet handig, zegt hij. Want hoe kun je er online mee betalen? Daarom dus internetbankieren, en zo. Da’s al een stuk “handiger.”

Maar daar is ook een “probleem” mee. Dat zijn namelijk “commerciële banken,” laat Bouman weten. Terwijl het “contante geld” van de “overheid” is, is het digitale geld “van de commerciële banken.” “Op dit moment zeggen veel banken, er mist eigenlijk iets tussen in,” aldus Bouman. Namelijk geld dat digitaal is én van de overheid.

De ECB wil daar heel blij in stappen. Zo kun je dan “met een digitaal bankbiljet” betalen. Voor de gewone mens bestaat dat al lang, want die beschouwt de digitale euro’s van commerciële banken op dezelfde manier als de papieren euro’s “van de overheid,” maar volgens Bouman is dat echt een enorm verschil. Want in dat papieren geld van de overheid heeft men meer vertrouwen, juist omdat het “van de overheid is.”

En dus is dit een “geweldig” plan. Een digitale munt. Een digitale euro. Uitgegeven door de ECB. Het kan allemaal met codes. Een code staat voor 50 euro. Ik stuur die code naar jou en zie: jij hebt de digitale code! Jeetje wat een feest en wat gemakkelijk allemaal. Of wacht, het kan nog “gemakkelijker”: centrale banken kunnen zich als normale banken gaan gedragen. Dus dat ze “digitale rekeningen” openen, en dat jij en ik daar dan een “rekening” hebben, en dat ze het op die manier allemaal regelen.

Dit wankele nieuwe systeem wordt door Bouman nu verkocht als “stabiliteit,” en “vertrouwen” in de munt, enzovoort. Maar de reden dat “digitale munten” en de cashloze maatschappij al jaren gepromoot worden door het establishment is volgens critici omdat het ’t zoveel gemakkelijker maakt voor de overheid om belastingen te heffen, te zien waar mensen geld aan uitgeven, en natuurlijk – bijkomend voordeel, zullen we maar zeggen – criminaliteit op te sporen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Hoe dan ook, Business Insider bericht nu dat die digitale euro “er snel [moet] komen, het liefst voor 2022.” Dat zal de ECB ook vinden. Dus dit gaat allemaal héél snel veranderen. Fijn, zeg!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!