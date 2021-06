Doorgeslagen klimaatgekte in Amsterdam: één derde kantoren niet ‘duurzaam’, moeten mogelijk deuren sluiten

In Amsterdam dreigt een zogeheten kantoorinfarct te ontstaan: door almaar strenger gemaakte duurzaamheidregels moet een derde van de kantoren in de hoofdstad snel verduurzamen, want anders dreigt sluiting in 2023. Het moge duidelijk zijn: de linkse klimaatgekte zorgt voor de ene rare situatie na de andere.



Met zeurende klimaatextremisten, die helaas een dikke vinger in de pap hebben in de politieke arena, en ruggengraatloze bestuurders is het niet heel verrassend dat personen en bedrijven compleet voor het blok worden gezet met ridicule maatregelen. Ditmaal worden grote bedrijven in de stad onder druk gezet, uit onderzoek blijkt namelijk dat een derde van de Amsterdamse kantoren niet duurzaam genoeg is. Als deze desbetreffende werkgebouwen niet vóór 2023 verduurzaamd zijn, dan dreigt de progressieve gemeente ze met sluiting, aldus het Parool.

Volgens het Bouwbesluit – waarin de duurzaamheidseisen staan beschreven – staan flink wat voorwaarden waar kantoren allemaal wel niet aan moeten voldoen. Maar bedrijven hebben nog maar anderhalf jaar om hun kantoor op tijd verduurzaamd te krijgen. En zelfs als ze het voor die tijd redden, dan staan de volgende ‘groene deadlines’ al te wachten. De verwachting is namelijk dat er na 2023 nog strengere eisen worden gesteld om bedrijven en de stad in zijn geheel duurzamer te maken.

Los van alle klimaatpaniek: de bemoeizucht van de overheid neemt in rap tempo toe. Ondernemers en werkgevers moeten de komende jaar keer op keer diep in de buidel tasten om te gaan voldoen aan steeds verder escalerende duurzaamheidshobby’s. En wie niet op tijd zich kan aanpassen kan op dikke boetes rekenen. Op deze manier worden ondernemers nog méér financieel klem gereden. Onacceptabel: de coronacrisis heeft al flink wat schade opgeleverd voor veel bedrijven, maar de opmars van de peperdure klimaatgekte gaat ook gestaag door. Arme, arme, Amsterdamse beheerders van kantoorpanden.