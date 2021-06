Duitsland gaat experimenteren met basisinkomen: €1200 per maand, gratis en voor niets

In Duitsland gaat binnenkort een driejarige proef van start waarin 122 deelnemers een zogeheten basisinkomen krijgen. Dat betekent dat de proefkonijnen – allen tussen de 20 en 40 jaar oud – zonder tegenprestatie maandelijks een bedrag van €1200 tegemoet kunnen zien, dat zij kunnen besteden zoals zij zelf goed dunken.

Het Duitse instituut voor Economisch onderzoek (DIW) zal het experiment op de voet volgen: “De volgende drie jaar willen we empirisch onderzoeken of en hoe de onvoorwaardelijke en regelmatige betaling van een geldbedrag dat meer dekt dan het bestaansminimum, een effect heeft op het gedrag van mensen,” aldus een woordvoerder van het DIW.

Het is het tweede grootschalige Duitse experiment met het basisinkomen. Eerder werd ook al een test uitgevoerd in 2017. Toen was de groep deelnemers kleiner, en bestond deze alleen uit mensen met een laag inkomen. De groep in de nieuwe test is echter groter en diverser, en wetenschappers hopen dan ook een beter beeld te krijgen van de economische effecten die een basisinkomen genereert.

