NPO-eindredacteur hekelt ‘sensatiezucht’ bedreigde Lale Gül: “Sommige energie roep je op jezelf af”

NPO FunX-eindredacteur Yassin Lamsallak, ook wel bekend als rapper YStijd, hekelt de sensatiezucht van de Amsterdamse schrijfster Lale Gül. De jonge auteur is onlangs doorgebroken met haar islamkritische roman Ik ga leven, wat haar tal van bedreigingen opleverde. Volgens de FunX-eindredacteur komt dit door daar eigen gedrag. Dat sommige Nederlandse moslims snel op hun teentjes zijn getrapt speelt natuurlijk geen rol volgens deze NPO-topper.

Waar de NPO pareltjes als FunX-eindredacteur Yassin Lamsallak keer op keer vandaan blijft halen is een groot mysterie. Want terwijl Lale Gül nu dagelijks wordt bedreigd door allerlei religekkies met veel te korte tenen, meent Lamsallak dat Gül alleen uit zou zijn op sensatie. Door haar houding roept ze in feite al deze bedreigingen op zich af, is de overduidelijke suggestie.

Die Lale Gul begint me een beetje te irriteren, ik heb genegeerd wat ze zei over de islam, is haar mening, ik heb ook genegeerd hoe ze haar bloedeigen moeder te kijk zette om een paar boekjes te verkopen, maar nu begint het een beetje op sensatie tv te kijken. Wat wil je nu echt? — YS (@YStijd) June 16, 2021

Ik begrijp dat bedreigingen en boze idioten niet fijn zijn, maar sommige energie roep je op jezelf af, als ik nu op iedereen ga reageren die iets over me te zeggen heeft, kan ik ruzie maken met de hele wereld. Ik weet dat ze stiekem geniet van de aandacht. — YS (@YStijd) June 16, 2021

“Ik weet dat ze stiekem geniet van de aandacht,” wat natuurlijk een belachelijke insinuatie is die deze hele bizarre situatie ook nog eens afzwakt. Gül heeft met haar boek Nederlanders een inkijkje gegeven in de conservatieve Nederlandse moslimcultuur, en wat haar boek portretteert is alles behalve fraai. In plaats van kritisch te kijken naar je eigen omgeving, doet Lamsallak de situatie af als een poging tot sensatie – en negeert hij heel slim al haar kritiek op deze conservatieve cultuur.

Helaas klopt dit voor geen meter én zorgt dit soort kritiek er alleen maar voor dat we de negatieve kanten van de conservatieve moslimcultuur niet verder kritisch bespreken. In die zin is het eigenlijk vrij logisch dat de NPO zo’n figuur in dienst heeft, want kritisch zijn op de negatieve uitwassen van de islam in Nederland is natuurlijk nog altijd een heilig taboe in Hilversum.

In Nederland, en ook in andere Westerse landen, zien we vaak genoeg dat mensen die kritisch zijn op de islam hun eigen leven er niet bepaald prettiger op maken. Wat Gül heeft gedaan is enorm dapper én uiteraard zal er meer dan genoeg inhoudelijke kritiek te leveren zijn op haar werk. Maar haar werk en kritieken afdoen als een poging tot sensatie is natuurlijk te belachelijk voor woorden. Dat een met onze belastingcenten betaalde NPO-redacteur in die hetze meent te moeten meegaan, is zo mogelijk nóg zotter.