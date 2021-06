EK voetbal: Opzienbarend Engeland schiet toernooifavoriet Duitsland naar huis

Voor een uitzinnig thuispubliek heeft het Engelse elftal gisteren afgerekend met Duitsland, één van de topfavorieten om het EK voetbal van deze zomer te winnen. Met 2-0 werd de ploeg van scheidend bondscoach Joachim Löw terug over de Noordzee gestuurd, en zal op zoek moeten naar een nieuwe trainer om de scherven van die Mannschaft bij elkaar te rapen.

Lang bleef de gisteravond in Londen gespeelde wedstrijd onbeslist, maar in het laatste kwartier bepaalden Raheem Sterling (75e minuut) en Harry Kane (86e minuut) de pot in het voordeel van de Three Lions.

Engeland moet aanstaande zaterdag aantreden in Rome, waar Oekraïne wacht voor de kwartfinale. De twee landen zullen strijden om een plek bij de laatste vier.