Erik de Vlieger fileert de ‘rechtse VVD-stemmer’: ‘Die bestaat niet! Wel VVD’ers die 5.000 euro verdienen en dat prima vinden’

Er wordt in de rechtse politiek vaak gesproken over “de rechtse VVD-stemmer” die zich ongetwijfeld heel erg bedrogen moet voelen door Mark Rutte. Want die is natuurlijk gewoon hartstikke links en ja, die gaat na de formatie van dit jaar “gewoon” regeren met een links blok waar in ieder geval GroenLinks deel van uitmaakt, en de PvdA misschien ook wel.

Die VVD-kiezer is ongetwijfeld heel erg teleurgesteld in Rutte, gaat de mythe. Voelt zich benadeeld. Bedrogen. Ja, ja, deze VVD-kiezer is er ziek van.

Like onze gloednieuwe Facebook-pagina!

Alleen is er één klein probleem: als je naar de peilingen kijkt zie je dat de VVD heel standvastig op 34 a 35 zetels blijft staan. Het maakt werkelijk niet uit wat er gebeurt, van de toeslagenaffaire tot een belachelijke harde lockdown tot onderhandelingen met GroenLinks. De VVD blijft op precies hetzelfde zeteltal.

Hoe komt dat? Nou, opiniemaker, influencer, podcaster en ondernemer (zo, dat is wel een hele waslijst aan beschrijvingen) Erik de Vlieger weet wel waarom:

Er is geen rechtse @VVD stemmer. Er zijn mensen die blij zijn dat ze tussen de € 5.000,- en de € 10.000,- euro per maand verdienen en alles doen om dat vast te houden. Je snapt het niet https://t.co/WzIlxpv96O — ⚓️ Kapitein de Vlieger Tweep des Vaderlands #TdV (@DevliegerErik) June 17, 2021

“Er is geen rechtse VVD-stemmer,” schrijft De Vlieger in reactie op een tweet van een andere Twitter-gebruiker. “Er zijn mensen die blij zijn dat ze tussen de € 5.000,- en de € 10.000,- euro per maand verdienen en alles doen om dat vast te houden.”

Dit is het natuurlijk precies, en dit is ook waarom de VVD zo enorm stabiel is in de peilingen. VVD-kiezers zijn niet links. Ze zijn ook niet rechts. Ja, vroeger waren ze dat wel, maar die kiezers hebben of de partij verlaten, of ze zijn “geëvolueerd” met Mark Rutte.

De VVD-kiezer van tegenwoordig staat niet eens in het politieke midden als zodanig. Nee, de VVD-kiezer van anno 2021 wil dat er niets verandert, en als het wel verandert dan is dat prima zolang het de eigen portemonnee maar niet schaadt. De VVD-kiezer van 2021 vindt Woke-gekte prima, klimaatverandering ook, zolang dit maar op zo’n manier gebeurt dat de samenleving niet ontregeld wordt doordat er grote maatschappelijke onrust ontstaat.

Want de VVD-kiezer van 2021 heeft eigenlijk maar één wens: dat hij hetzelfde bedrag kan blijven verdienen – met een kleine toename elk jaar in verband met de inflatie natuurlijk – dat hij nu verdient. Dat we dan mee moeten gaan in massaimmigratie, klimaatgekte, woke-radicalisme etc. om een coalitie te kunnen vormen die hiervoor zorgt is wat de VVD-kiezer betreft prima.

En dat is interessant. Want het betekent dat de VVD eigenlijk met voorsprong de partij is die the spirit of the age (hallo Sigrid!) steunt. Het is de politieke belichaming ervan. Het is principeloos, het is waardenloos, het is ideologisch leeg. Het enige waar het zich druk om maakt is financieel de boel te laten blijven zoals het is, en in cultureel opzicht vooral geen oordelen te vellen of, nou ja, over wat dan ook.

Sterker nog, bij de VVD van tegenwoordig zijn principes niet alleen niet-bestaand, maar zelfs uit den boze. Want als het je alleen maar om die 5.000 – 10.000 euro per maand gaat, en je daar op geen enkele manier mee wilt kloten (ook niet om meer te verdienen trouwens, want ambitie heeft deze kiezer niet), dan zijn “principes” maar lastig.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En dus heeft De Vlieger helemaal gelijk. Triest, maar waar. De VVD is een lege partij geworden. 5.000 tot 10.000 euro per maand, en dat is het dan.