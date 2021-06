LOL! Caroline van der Plas (BBB) tegen Sigrid Kaag (D66): ‘Kunnen we gewoon Nederlands praten in het parlement?’

Zo doe je dat! BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas had het eergisteren even gehad met het taalgebruik van Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Zaken en D66’er. En dus sprak ze haar gewoon direct aan: of het voortaan even in het Nederlands kan, in plaats van in vakjargon Engels.

BuildBackBetter-leider Caroline van der Plas ergert zich er al een tijdje aan: af en toe staan ministers zogenaamd tekst en uitleg te geven in de Tweede Kamer, maar ze gebruiken dan allemaal Engelse termen die voor een groot deel van de Nederlandse bevolking onbegrijpelijk zijn. Het is dus niet alleen Engels, maar ook nog eens vakjargon. Niet erg nuttig aangezien het optreden in het parlement in het belang van de búrger dient te zijn.

Daarom sprak ze Kaag direct aan op dit soort taalgebruik. “Ik zou willen vragen, gewoon voor de duidelijkheid, of dat dan even uitgelegd kan worden wat dat betekent. Want we willen de burger heel graag dichter bij de politiek brengen, en dit lijkt me nu juist één van de manieren om dat te doen.” Ze snapt wel, voegde ze daar aan toe, dat je in allerlei vergaderingen zit, dat je dat soort termen hoort, en dat die dan in je hoofd gaan zitten, maar de Nederlandse búrger is daar niet bij. En die begrijpt er dan dus geen ene moer van.

Een heel terechte opmerking, natuurlijk, die dan ook steun kreeg van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Want, jawel, de D66’er zei dat ook zij zulke klachten ontvangen heeft. En ook zij wil daarom dat Kaag zich in de toekomst gewoon in het Nederlands uitdrukt.

Kaags reactie daarop was dat het allemaal best lastig was, want die termen worden door heel veel mensen gebruikt, en soms is het moeilijk te vertalen, en soms als je ze vertaalt weten mensen die de politiek op de voet volgen niet wat je bedoelt want die zijn juist wel bekend met de internationale termen, en ga zo maar verder. Maar toch, ze zou haar “best” doen. Want “Nederlands is onze moertaal,” aldus Kaag, waarmee ze ongetwijfeld “moerstaal” (dus met een ‘s’ erin) bedoelde.

Daarna kwam Van der Plas weer. Bij het spreekgestoelte ditmaal. Nou, zei ze, als het allemaal zo lastig is voor Kaag en haar partij, dan had ze een voorstel. “Minister Kaag die zei over dat taalgebruik, dat het lastig is, en dat snap ik inderdaad. Toen dacht ik, als D66 nou bereid is één zetel aan BBB te geven, dan houd ik iets meer tijd over, en dan kan ik u misschien wel helpen met het vakjargon en het vertalen in gewone mensentaal.”

Zo is het natuurlijk maar net. Dit is Nederland, en in Nederland praten we Nederlands.

