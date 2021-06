EU-lidstaten zijn het eens met elkaar: gevaccineerden mogen vrij reizen. Maar ongevaccineerden niet

Het is vandaag een feestdag voor mensen die a) gevaccineerd tegen het nieuwe coronavirus en b) heel graag reizen. Want de EU-lidstaten hebben een akkoord met elkaar gesloten over het reizen van deze mensen. Zij kunnen in de zomer vrij reizen – zoals we dat tot vorig jaar allemaal konden – door de hele EU. Geen quarantaine. Geen coronatests. Maar ongevaccineerden? Tja, daar geldt een heel andere regeling voor.

De 27 EU-lidstaten zijn het met elkaar eens geworden over een voorstel van de Europese Commissie. Dit voorstel houdt in dat mensen die minimaal twee weken voor hun reis gevaccineerd zijn tegen Covid-19 vrij moeten kunnen reizen in de hele EU. Ze hoeven dan dus niet getest te worden en hoeven na hun reis ook niet verplicht in quarantaine. Nee, ze kunnen gewoon, hop!, van Nederland naar Duitsland naar Frankrijk naar Italië en weer terug naar Nederland. Open grenzen, baby! Natuurlijk moeten ze wel even bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, maar dat zullen ze ongetwijfeld met een app kunnen doen.

Maar ongevaccineerden? Nou, die krijgen een héél andere behandeling, wat deze hele regeling natuurlijk bijzonder problematisch maakt omdat er op basis van medische gegevens onderscheid wordt gemaakt tussen Europeanen. Ongevaccineerde EU-burgers boven de twaalf moeten akkoord gaan met een test. Behalve als er gereisd wordt tussen twee landen die allebei “groen” zijn. Maar in alle andere gevallen zal de test er moeten komen. En mogelijk dus ook een quarantaine-periode.

Veel gevaccineerden zijn hier ongetwijfeld buitengewoon blij mee. Zo ‘krijgen’ ze één van de ‘rechten’ terug die Europeanen sinds lange tijd verworven hadden. Maar natuurlijk is dat precies het probleem. Dit wás al een recht in de EU. Vrij reizen was geen “privilege,” maar een récht. Sterker nog, het was een heel belangrijk recht, en werd ook zo gepresenteerd toen de individuele EU-lidstaten graag wilden dat burgers akkoord gingen met het Grote Europese Project. Tegenwoordig is het dus niet meer zo. Het is nu verworden tot een privilege. Je moet bewijzen dat je een bepaalde ziekte niet hebt (test) of dat je een heel kleine kans hebt om het te krijgen (vaccin), en pas dan mag je van het ene land naar het andere land gaan.

Reizen onder stringente voorwaarden beschouwt de EU kennelijk als 'vrij'. Opmerkelijke newspeak. Maar begin niet over illegale migranten die grenzen overschrijden. Dat is taboe. https://t.co/dwprGWqiV4 — Lucas Hartong (@LucasHartong) June 11, 2021

Zoals voormalig PVV-Europarlementariër Lucas Hartong het verwoordt: “reizen onder stringente voorwaarden beschouwt de EU kennelijk als ‘vrij.’ Opmerkelijke newspeak.” Met Newspeak refereert Hartong aan de ‘taal’ zoals die bestond in de dystopische samenleving gecreëerd door George Orwell, in zijn boek 1984. In die ‘nieuwe taal’ werden betekenissen van woorden helemaal verdraaid; zo erg, dat er uiteindelijk niets meer overbleef van de oorspronkelijke betekenis. In veel gevallen betekende het uiteindelijk zelfs het tegengestelde. Freedom is slavery, bijvoorbeeld. Vrijheid is slavernij.

Ach ja. Weinig verrassend, natuurlijk. Want dat de EU steeds meer op Big Brother begint te lijken was al langer duidelijk. En nu koekeloert de Brusselse overheid ook nog even in ons medische paspoort om te zien of we wel op reis kunnen, of niet.

