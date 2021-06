Filmpje! DDS-hoofdredacteur Michael van der Galien over Kaag-NPO-Gate: ‘Geweldig! Iedereen ziet dat de media niet neutraal zijn’

Iedereen is boos. Heel boos. Witheet van woede zelfs. Want, niet schrikken, uit interne documenten blijkt dat de VPRO en D66 niet alleen hebben samengewerkt om een propagandafilmpje over Sigrid Kaag te maken, maar dit ook vervolgens in januari, “zo kort mogelijk voor de verkiezingen,” uitgezonden op tv. Hoofdredacteur Michael van der Galien vindt dat allemaal helemaal niet schokkend. Sterker nog, hij is hier heel blij mee. Want nu kan iedereen zien, zegt hij, dat “neutraliteit en objectiviteit” niet bestaan in de media. Het is een mythe.



We moeten allemaal verplicht boos zijn dat de VPRO en D66 betrapt zijn. De twee werkten immers samen om een propagandadocumentaire te maken voor Sigrid Kaag. Zij en haar team mochten het thema bedenken, en waren zelfs doorslaggevend voor het moment waarop de documentaire uiteindelijk uitgezonden werd. Te weten, zo kort mogelijk voor de verkiezingen.

Heel rechts Nederland is daar woedend over geworden. Van GeenStijl tot Geert Wilders. En gelijk hebben ze vanuit hún perspectief, en dat van de NPO zelf. Want de VPRO en andere publieke omroepen pretenderen immers “neutraal” en “objectief” te zijn. Websites zoals De Dagelijkse Standaard zijn vanuit dat perspectief heel smoezelig, want wij zijn uitgesproken (en trots) subjectief en partijdig, zoals media dat eigenlijk tot een paar decennia geleden allemaal waren.

Laten we niet vergeten dat die hele eis van “objectiviteit en neutraliteit” een recente uitvinding is. De oude kranten bekenden bijvoorbeeld allemaal zonder enige schaamte kleur voor diverse partijen en politieke stromingen. Dát is de echte erfenis van de media, en niet de laatste paar decennia waarin we zogenaamd heel neutraal en objectief moeten zijn.

Overigens werd die eis actief gepromoot door… jawel… de socialisten die ook alle geledingen van de maatschappij wilden infiltreren. “Medianeutraliteit” en “objectiviteit” kwamen uit de marxistische koker. Alleen daarom is die “eis” al verdacht voor ieder weldenkend mens. Het was camouflage voor de Frankfurther Schule-activisten. Maar ja, zeg dat maar eens hardop. Voor je het weet word je gecanceld.

Hoe dan ook, de NPO zegt dat het “objectief” en “neutraal” is. Uit de documenten blijkt ontegenzeggelijk dat dit onzin is. En dus is iedereen boos.

Iedereen, behálve ik (blijkbaar). In dit filmpje leg ik uit waarom ik niet geschokt én niet boos ben. Sterker nog, ik vind het geweldig wat er gebeurd is. Iedereen kan nu zien dat “neutraliteit” en “objectiviteit” in de media een mythe zijn. En dat betekent dat we we – hopelijk – een revolutie kunnen veroorzaken in de media; een revolutie waardoor mensen allemaal uitgesproken partijdig en subjectief zijn.

Dus, wil jij deze strijd ook strijden – op een subjectieve en partijdige manier – steun DDS dan op BackMe. Eenmalig of maandelijks.