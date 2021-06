NPO leende zich volledig voor D66-propaganda: Sigrid Kaag mocht zelf thema en uitzendmoment voor VPRO-docu bepalen

Een vandaag geopenbaard dossier, dat is opgevraagd via een Wob-verzoek, doet een wel heel explosieve onthulling: Sigrid Kaag had zo’n beetje de volledige regie over haar eigen ‘objectieve’ VPRO-documentaire. Zo mocht ze thema’s en zelfs het moment van uitzending bepalen.

De heren van GeenStijl hebben een 275 pagina’s tellend dossier in handen gekregen over de communicatie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, de NPO/VPRO/Human en Sigrid Kaag over de documentaire “Van Beiroet tot Binnenhof”. Daaruit blijkt dat Kaag zelf het thema mocht kiezen waarmee ze in beeld wilde komen. Ook toont het aan hoe meerdere partijen bereid waren om de montage voorafgaand aan de uitzending te beïnvloeden. En ook behoorlijk schokkend: bij de VPRO waren ze bereid om te overleggen over het tijdstip van uitzending (voor of na de verkiezingen bijvoorbeeld).

Neem pagina 141 bijvoorbeeld. Hier wordt gewoon toegegeven dat de filmmakers het zelf een goed idee vinden om alleen beeldmateriaal naar buiten te brengen als álle partijen hier goedkeuring voor geven.

Het gaat om deze zinnen: “De filmmakers krijgen optimale toegang tot de minister, zelfs als er geheime onderhandelingen met Noord Korea plaatsvinden, zijn zij er met de camera bij. De minister en haar medewerkers kunnen deze toegang verlenen omdat er absolute zekerheid bestaat dat de filmploeg niets naar buiten zal brengen van wat er zich afspeelt totdat de eindversie van de film door alle partijen goedgekeurd is.” Gevolgd door: “Het is precies de soort film die wij – en wellicht de minister zelf- voor ogen hebben te maken.”

Het komt er dus eigenlijk op neer dat Kaag en haar team praktisch hun eigen documentaire konden regisseren, zonder dat iemand daar ook maar een beetje moeilijk over deed. Menig propagandist kan daar alleen maar van dromen! Niet zo gek ook dat de VPRO openbaarmaking van dit dossier probeerde te voorkomen, want alle schijn van objectiviteit (of wat er nog van over was) vliegt nu natuurlijk direct het raam uit.