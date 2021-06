Filmpje! FVD’er Gideon van Meijeren wast CU-Kamerlid Bikker de oren om NCTV-poppetje Nikki Sterkenburg

Het was heerlijk om te zien hoe, op woensdag, Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren losging toen ChristenUnie Kamerlid Mirjam Bikker furieus was toen hij de moed had om de anti-rechtse NCTV-‘analyst’ Nikki Sterkenburg bij naam en toenaam te noemen. Dat kon niet, zei ze! Ze is een ambtenaar! Dat gaat zo maar niet! Het resultaat? Van Meijeren deed er gewoon nog een schepje bovenop.

Tijdens zijn inbreng legde Van Meijeren heel helder uit dat het ondertussen een lachertje is geworden bij de NCTV. De zogenaamde extremismebestrijders van het ministerie van Justitie – en dus van Ferd Grapperhaus (CDA) – bespioneren burgers, lappen de wet aan hun laars, en gedragen zich ook op andere manieren op wanstaltige wijze. Zoals Van Meijeren zei, de sfeer op de werkvloer is bij de NCTV helemaal kapot. “Medewerkers die spreken over intimidatie en een onveilige werksfeer.”

En, nog veel belangrijker, “de leiding zou blind varen op de opvattingen van een klein groepje invloedrijke analisten.” De belangrijkste van die analisten wat betreft zogenaamd “extreemrechts” is… Nikki Sterkenburg. Voormalig journalist, maar nadat ze in het nieuws kwam met allerlei verhalen over ‘radicaal-rechts’ snel overgestapt naar de NCTV.

Toen Van Meijeren bij dat punt aankwam pakte hij Sterkenburg – die met name Forum voor Democratie maar ook andere rechts-conservatieve organisaties met enige regelmaat besmeurt – hard aan. “Vorige maand spuwde ze haar gal in het Reformatorisch Dagblad,” aldus Van Meijeren, “waarin ze haar zorgen uitte over de opkomst van ‘extreemrechts.’ Maar wat verstaat mevrouw Sterkenburg dan onder ‘extreemrechts’? Nou, ik citeer: ‘Personen die streven naar culturele homogeniteit. Ze vinden elkaar met name in het streven naar de traditionele man-vrouwverhoudingen, veel kinderen krijgen, en veel geld naar Defensie’.”

Van Meijeren zei terecht dat dit ronduit “bizarre denkbeelden zijn over wat nou de daadwerkelijke bedreiging vormt voor onze veiligheid hier in Nederland.” Want de beschrijving van Sterkenburg van wat nou eigenlijk ‘extreemrechts’ is, is natuurlijk volstrekt bezopen. Bij haar, en dus bij de NCTV, is alles wat rechts is van de VVD, “extreem.” FVD’ers komen daar dan voor in aanmerking, maar ook SGP’ers. En PVV’ers. Er zullen zelfs nogal wat ChristenUnie-stemmers die het eens zijn met de standpunten die volgens Sterkenburg bepalen dat iemand “extreem” is.

En de hele Amerikaanse Republikeinse Partij is dan ook extreem.

Hilarisch genoeg vond Mirjam Bikker van de ChristenUnie het heel erg dat Van Meijeren de naam van Sterkenburg noemde. Want zij is een ambtenaar! En dat kan niet zomaar! Jongens, jongens! Je moet in debat gaan met de minister. Ambtenaren moeten buiten schot blijven – of in ieder geval anoniem. “Wij spreken de minister aan. Wij noemen geen namen van ambtenaren!” huilde Bikker.

Nou, dat was géén verstandige interruptie. Want toen ging Van Meijeren terecht helemaal los. “Nou ja, mevrouw Sterkenburg, haar volledige naam is overigens Nikki Sterkenburg, die is zelf zo dapper om de media te zoeken om haar gal te spuwen over ons, dus dan moet mevrouw Nikki Sterkenburg ook niet raar opkijken dat de naam van Nikki Sterkenburg in dit verhaal genoemd wordt door de partij die zelf beschuldigd wordt door Nikki Sterkenburg, en zichzelf dus ook niet heeft kunnen verdedigen. Dan spreek ik hier de minister aan op het gedrag van mevrouw Nikki Sterkenburg.”

Zo. Die konden Bikker én mevrouw Nikki Sterkenburg in hun zak steken. Want dat a) Sterkenburg er een puinhoop van maakt en b) ze zelf in het verleden heel bewust de media heeft opgezocht óók om partijen als FVD door het slijk te halen staat buiten kijf. Als je publiekelijk iemand aanvalt kun je verwachten dat je repliek krijgt. Zo gaat dat.

If you can’t stand the heat, get out of the kitchen! Dat geldt niet alleen voor politici als mevrouw Bikker, maar óók voor quasi-experts als Sterkenburg.