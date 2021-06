Filmpje! Gaslek zorgt voor enórme brand en explosie bij vakantiepark Beekse Bergen: hoofdgebouw helemaal afgefikt

In vakantiepark Beekse Bergen is het woensdagochtend helemaal misgegaan. Een gaslek zorgde voor een gigantische brand, die vervolgens het hoofdgebouw volledig in de as legde. In dat gebouw zit onder meer ook een restaurant en een zwembad. Gelukkig was er op het moment dat de brand huishield niemand in het pand. Er zijn daarom geen mensen gewond geraakt – of erger.

De beelden die rondgaan van Beekse Bergen op sociale media zijn ronduit schokkend te noemen. Kijk maar naar deze video, gemaakt door Noël van Hooft van Omroep Brabant en publiekelijk door hem gedeeld op Twitter. Niet alleen is er een enorme brand, maar op een gegeven moment hoor je ook een enorme explosie; een explosie die zo groot is dat de camera omhoog gegooid wordt.

Explosie bij enorme brand Beekse Bergen @omroepbrabant pic.twitter.com/rS7STocbps — Noël van Hooft (@NoelvanHooft) June 16, 2021

Die beelden zijn natuurlijk ronduit schokkend. Op sociale media zie je dan ook veel reacties van mensen die even helemaal van slag zijn. Niet zo gek natuurlijk, want we kennen Beekse Bergen allemaal, en zijn er misschien nog wel geweest ook. Ik wel tenminste, en vond het fantastisch.

Het goede nieuws? De brand is niet bij de dieren. Die zijn dus veilig. Misschien dat ze zich een hoedje zijn geschrokken – door de geur, de beelden, maar zeker ook door de explosie – maar dat is het dan wel. Voor de rest zouden ze nergens last van moeten hebben.

Zo, dat is wel even schrikken op deze woensdag!