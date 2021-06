[Filmpje] Oerdomme supermarkt-overvaller krijgt kassa niet open, en vlucht in paniek met lege handen weg

Begin dit jaar is een overval in een Lidl-filiaal in het Brabantse Helmond uitgelopen op een ontgoocheling voor de crimineel in kwestie, omdat hij de kassa van de supermarkt niet open kreeg. Uiteindelijk moest de gewapende misdadiger vluchten, met als enige buit een fles likeur. De geldvoorraden bleven ongedeerd achter in de winkel.

Beelden van de mislukte overval waren gisteren te zien in Opsporing verzocht, waar 700.000 kijkers zagen hoe de gemaskerde jongeman zich eerst voordoet als een klant, maar vervolgens een pistool trekt als hij aan de beurt is om af te rekenen. Maar in plaats van hem de kassa te geven, vlucht de caissière, en blijft de crimineel hulpeloos achter. Na wat verwoede pogingen toch de dagopbrengst mee te nemen, kiest de dief in spe het hazenpad en rent hij de winkel uit. Een achtervolgende klant wordt daarbij nog wel afgeschud door een wapen op hem te richten.

De mislukte dief is echter nog niet opgepakt door de politie. Het tv-programma meldt dat het gaat op iemand die een getatoeëerde linkerhand heeft, en spreekt met een “buitenlands accent.” Het voorval vond plaats op 11 januari.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!