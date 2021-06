Filmpje! Ollongren (D66) toont ware aard: aardgasvrij ‘doen we in overleg.’ Behalve als je niet wil. Dan volgt dwang

Minister Kajsa Ollongren (D66) heeft gisteravond moeten toegeven dat het project om Nederland van het aardgas te halen in feite neerkomt op het dwingen van burgers tot iets wat ze wellicht niet willen. Zelf houdt ze het op “overleg”, maar wat als burgers niet willen? Na veel horten en stoten en liegen en draaien volgde het antwoord: yep, dan komt er keiharde dwang aan te pas.

Het is misschien wel de belangrijkste linkse klimaathobby van dit moment: heel Nederland moet van het gas. In de rest van de wereld zetten ze juist vol in op aardgas, hoegenaamd omdat het zo schoon is en dergelijke, maar bij ons moet het juist heel anders. Niets geen aardgas! Bah, smerige vervuilers!

Voorop gaat minister Kajsa Ollongren, die hierover dit onderwerp het vuur aan de schenen gelegd kreeg door een kritische Rutger Castricum in PowNed-programma De Hofbar. Want, zei hij in gesprek met demissionair minister Kajsa Ollongren van D66, is het niet zo dat het “aardgasvrij” maken volgens haar samen en in goed overleg gaat, maar dat het feitelijk met keiharde dwang gebeurt als burgers niet doen wat ze wil?

Dem. minister @KajsaOllongren vindt het belangrijk dat bewoners mee worden genomen in het overleg over het aardgasvrij maken van hun wijk. Maar als mensen daarin aangeven niet mee te willen doen, zal uiteindelijk alsnog het gas eraf gaan. Tot zo ver het overleg, dus. #Hofbar pic.twitter.com/oZdRLRuW4P — De Hofbar (@DeHofbar) June 1, 2021

Minister Kajsa Ollongren werd geconfronteerd met dit overheidsdoel van een compleet gasloos Nederland, en dan met name met de wijze waarop ze dit doel proberen te bereiken. “We komen in veel wijken – Amsterdam, Purmerend, nu in Utrecht. In Purmerend en Amsterdam zijn al die mensen eigenlijk een soort van meegenomen, van ‘wil je meedenken?’ Nou dan denken ze mee.” Maar in Utrecht “hadden ze gezegd, ‘nee, het wordt toch biomassa’.” Dit hele project wordt die mensen dus opgelegd. “Het is belangrijk waar het gebeurt, dat er met die bewoners wordt gesproken,” zei Ollongren daarop. “Het kán natuurlijk zijn dat je zelf graag iets zou willen maar dat het om technische redenen niet kan.”

Oké, zei Castricum, maar in Utrecht wordt nu gebruik gemaakt van de Crisis- en Herstelwet. “En dan worden mensen daar eigenlijk gewoon onder dwang van het gas gehaald. Een voorloper is dat op de warmtewet waarbij u dan eigenlijk heel Nederland kan dwingen om van het gas af te gaan. Ja, dat is niet de mensen meenemen.”

Je zou denken: goed punt. Maar toen begon het gehort en gestoot van Ollongren – tot ze uiteindelijk toegaf dat het natuurlijk gewoon onder dwang gebeurt als mensen niet “mee willen.”

“Dat is ook niet hoe het gaat. Ten eerste wordt niemand gedwongen. Er is altijd overleg.” Oh ja, antwoordde Castricum daarom, “die mogelijkheid bestaat wél. In die Warmtewet staat heel letterlijk dat de mogelijkheid er is om mensen te dwingen. En in Utrecht gebeurt dat nu al.”

“In de toekomst. In de toekomst,” reageerde Ollongren, “kijk, het is eigenlijk alsof je een grote renovatie doet van een grote flat bijvoorbeeld, waar veel mensen wonen. Dan probeer je natuurlijk zoveel mogelijk iedereen daarin mee te nemen. Maar op een gegeven moet je het wél allemaal doen. Je kunt niet zeggen, een paar mensen doen gewoon niet mee.”

“En dus ga je ze dwingen?” zei Castricum.

“Nee. […] Het hangt een beetje van de situatie af. Maar stel dat het een woningbouwcoöperatiewoningen is, dus huurwoningen van mensen. Dan wordt het in overleg gedaan en dan moet een bepaald percentage van de mensen ook echt instemmen. Soms lukt het niet om met iedereen zo’n afspraak te maken. Dat ís zo. Tóch moet die renovatie gebeuren.”

“Dat heet dwingen, hè?” reageerde Castricum op zijn beurt weer. “Dat heet: overleg, zoveel mogelijk,” aldus Ollongren op hilarisch hypocriete wijze.

Castricum zei daarop dat het gewoon neerkomt op dwang, en dat mensen uiteindelijk van het gas af moeten of ze dat nou fijn vinden of niet. Ollongrens laatste verdediging? Ze hebben “een overgangsfase van jaren.”

Ah ja. Dwang, maar dan wel gedurende een “overgangsfase van jaren.” Op de één of andere magische manier moet dat de dwang dan minder maken, of iets dergelijks. Tijd heelt alle wonden, of iets dergelijks.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vergis je niet, dit is de ware aard en het echte gezicht van D66 – en eigenlijk gewoon van het héle partijkartel. Ze doen alles “samen, in overleg, met elkaar,” tót je niet wilt doen wat de overheid van je “vraagt.” Dan wordt het “verzoek” opeens een “eis.” En dan hop – moeten ineens miljoenen Nederlanders tegen hun zin van het gas worden afgekoppeld. Dankzij die zo op overleg verkikkerde Kajsa Ollongren. Fijn zeg!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!