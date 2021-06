[Filmpje] VVD-klimaatdrammer Ed Nijpels dramt tegen eigen partij: ‘Stop met demoniseren van GroenLinks en PvdA!’

De drijvende kracht achter het Nederlandse klimaatbeleid, VVD’er Ed Nijpels, ergert zich aan het ‘demoniseren’ van GroenLinks en de PvdA vanuit zijn eigen partij. Rutte moet maar eens wat liever gaan doen, want “klimaatplannen gaan er komen”, aldus Nijpels op de radio vandaag.



Ed Nijpels, die er als klimaattsaar persoonlijk voor heeft gezorgd dat het Nederlandse klimaatbeleid het bedrijfsleven grotendeels ontziet en de lasten voornamelijk bij de burger komen legt, meent dat zijn eigen VVD de PvdA en GroenLinks “demoniseert.” Onterecht en onnodig, stelt hij op NPO Radio 1.

‘Ik erger me aan het demoniseren van GroenLinks en Partij van de Arbeid vanuit de VVD de afgelopen maanden’, zegt VVD’er Ed Nijpels bij @SpraakmakersOp1. ‘Klimaatplannen gaan er komen, ongeacht het kabinet dat er komt. VVD moet vooroplopen.’ pic.twitter.com/X2j4FQoJnI — NPO Radio 1 (@NPORadio1) June 22, 2021

In het hele fragment wordt geen enkele keer uitgelegd hoe zijn partij de linkse partijen nou precies zo zou afschilderen als inherent kwaadaardig.

VVD’ers hebben maar weinig op met de plannen van GroenLinks, zo beamen Nijpels en presentatrice Ghislaine Plag wel. Volgens Nijpels worden GroenLinks- en PvdA-voorstellen beschouwd als “peperdure klimaatplannen”. Dat de VVD-achterban daar niet zo happig op is, maakt hem niets uit. Hun beeld van de klimaatplannen van GroenLinks “is onzin,” zo stelt hij. Nijpels zegt hier dus eigenlijk dat VVD’ers maar snel een andere mening moeten krijgen, want “die klimaatplannen gaan er gewoon komen, ongeacht het kabinet dat er komt. Lekker democratisch!

Dat Jesse Klaver en Lilianne Ploumen hun klimaatzin kunnen gaan doordrijven is misschien wel waar, meneer Nijpels, maar dat betekent niet dat we met z’n allen maar de belachelijke plannen van GroenLinks en D66 maar moeten gaan volgen. Beide partijen doen namelijk nog steeds moeilijk over kernenergie, maar staan te trappelen om het hele land vol te bouwen met peperdure duurzame woningen, zonneweides en torenhoge windmolens om hun gesubsidieerde elektrische auto’s mee op te laden.

Nijpels is gewoon een beetje bang dat zijn faalproject in het water valt als GroenLinks niet in het kabinet terechtkomt. Anders zat hij nu ook niet zo’n stampij te maken tegen je eigen VVD. Immers: “Die klimaatplannen gaan er gewoon komen, ongeacht het kabinet dat er komt.” Waar maak je je dan zo druk om, Ed?