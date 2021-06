Filmpje! Youp van ’t Hek gaat tegen Mona Keijzer (CDA) los op “oplichter” Sywert: “Tief hem uit de partij!”

Bij het RTL-programma Humberto is komiek Youp van ’t Hek vrijdagavond helemaal losgegaan op CDA-“oplichter” Sywert van Lienden. Want, zei Hek, de leiding van het CDA moet de mondkapjesslijter er gewoon uitgooien. En snel een beetje!

“Ik begrijp er niks van,” zei Van ’t Hek recht in het gezicht van Mona Keijzer, CDA-staatssecretaris die ook aan tafel zat, “als ik gisteren die oplichter zie, die Sywert, en ik zie die man gewoon eerlijk bekennen hoe die de héle tent genaaid heeft, dat zo iemand niet gewoon op maandagochtend de meteen die partij uitgetieft wordt.”

Een stevige discussie tussen @youpvanthek en @MonaKeijzer. "Tief die Sywert uit de partij", aldus Youp van 't Hek. "Sywert heeft gelogen, en toch leven we in een rechtstaat en hebben we statuten", zegt Mona Keijzer. #Humberto pic.twitter.com/sho3wmCPjO — Humberto (@HumbertoRTL) June 11, 2021

Als hij CDA-kiezer was, ging Van ’t Hek verder, zou hij zich “gered voelen” als dat gebeurde. Maar nee, in plaats daarvan roepen ze bij de partij dat ze het “intern moeten onderzoeken,” wat Van ’t Hek ronduit hilarisch vindt. “Je zit daar gewoon met een oplichter!” zei hij. Hoe kan je dat als partij accepteren?

Op het moment dat Sywert die mondkapjes verkocht lag Van ’t Hek in het ziekenhuis. Daar zag hij dat er echt paniek was onder het personeel omdat er gewoon niet genoeg materiaal voor handen was. “Daar heeft die lúl 28 miljoen los weten te peuteren.”

“Onbegrijpelijk dat de partij niet zegt, ‘optiefen, wegwezen, terugbetalen. Arresteren die man, [dat] denk ik écht.”

Mona Keijzer, die ook aanwezig was liet daarop weten dat dit niet zo gemakkelijk kan. Want de partij heeft “statuten.” En daar moet iedereen zich aan houden. Dus er moet eerst een onderzoek komen om te bepalen of Sywert inderdaad gelogen heeft en zo ja of dat netjes is of niet (want dat is bij CDA’ers nog maar de vraag), en daarna moet er ook nog gekeken worden naar de vraag of CDA-ministers en andere partijprominenten ervoor hebben gezorgd dat de overheid zaken deed met Sywert en niet met andere ondernemers.

Met andere woorden, het wordt allemaal op de lange baan geschoven.

Want “statuten.”

Hilarisch genoeg gaf Keijzer wél toe dat Sywert “gelogen” heeft tegen de Nederlandse bevolking. Maar ja. “Toch…” Toch eerst een onderzoek. Want iemand kan wel toegeven gelogen te hebben, maar dat gaat zomaar niet.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is en blijft écht een lachwekkende partij. Met lachwekkende mensen.