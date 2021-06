[Filmpjes] Drie doden en zes gewonden na steekincident in Würzburg

Duitsland heeft weer last van een messensteker. In de plaats Würzburg zijn enkele mensen overleden en raakten zeker zes mensen gewond in het centrum van de stad. De politie wist het centrum af te sluiten en de dader te arresteren.

Het is weer raak in Duitsland. Rond een uur of zes kreeg de politie melding van een steekincident in het centrum van Würzburg, op of nabij het Barbarossaplatz. Binnen de kortste keren stond het centrum van de stad vol met politiewagens en ambulances. Volgens de politie heeft hij zeker drie mensen om het leven gebracht en raakten nog eens zeker zes anderen gewond.

Op de (onbevestigde) beelden van Disclose.tv is duidelijk te zien dat er iemand op blote voeten en met een mondkapje op met een mes loopt te zwaaien terwijl hij in gevecht is met een ander persoon. De opvolgende video van Patriot-singles.com laat zien hoe de verdachte door een groep omstanders het centrum uit wordt gejaagd terwijl ze hem proberen te overmeesteren. Direct daarna komt de politie aangereden en wijzen de omstanders de agenten richting de messentrekker.

Hier zijn nog twee video’s opgedoken die het gevecht tussen burgers en de verdachte en de arrestatie van de verdachte vastleggen. De tweede video speelde zich mogelijk af tussen de eerste twee voorgaande fragmenten, maar de chronologische volgorde van de video’s is vooralsnog onduidelijk.

Volgens het AD heeft de Duitse politie de arrestatie van de verdachte gemeld nadat ze hem in zijn been zouden hebben geschoten. Ook melden zij dat het om een enkele verdachte gaat en dat het gevaar inmiddels is geweken.

Over het motief van de dader is nog niets bekend, maar afgaande op de beelden moeten we niet raar opkijken als het label ‘verwarde man’ wordt opgeplakt. Inmiddels is het gebied afgezet voor verder onderzoek, dus we horen waarschijnlijk snel meer over deze bizarre situatie.