Fleur Agema (PVV) betrapt Hugo de Jonge (CDA): ‘Verandert spelregels! Koppelt coronaregels opeens aan vaccinaties!’

PVV-Kamerlid Fleur Agema is woest. Want, laat ze weten, het is haar opgevallen dat zorgminister Hugo de Jonge (van het CDA) opeens de instandhouding of het loslaten van de coronaregels koppelt aan het aantal vaccinaties. Dit terwijl hij het eerder allemaal koppelde aan het aantal opnames in de IC’s. “Hij verandert de spelregels,” schrijft Agema.

Tegen Hart van Nederland zegt coronaminister Hugo de Jonge, “Vaccineren is de weg uit deze crisis en dat vooruitzicht komt dankzij het vaccin van Janssen nu ook voor mij persoonlijk een stap dichterbij.” Ja, hij noemt natuurlijk bewust dat vaccin van Janssen even. Niet zo gek, want oorspronkelijk had hij juist vol ingezet op dát vaccin. Nu wil hij dus even bewijzen dat dit heus wel slim was, dat het heus wel veilig is, en dat mensen er heus wel voor kunnen kiezen zich te laten inenten met het vaccin van Nederlandse bodem (min of meer).

Prima. Maar het meest interessante van zijn uitspraken bij Hart van Nederland is volgens PVV’er Fleur Agema dat hij de coronaregels opeens koppelt aan het aantal gezette inentingen. HvN vat De Jonges positie zo samen: “Afgelopen zondag liet De Jonge weten dat het “moet kunnen” om iedere volwassene die dat wil voor september volledig te vaccineren. Dat zou volgens hem dan ook betekenen dat de coronamaatregelen tegen die tijd grotendeels van tafel kunnen.”

Agema reageert daar buitengewoon fel op. En terecht. Want, stelt ze op Twitter, de coronaregels werden steevast “gekoppeld aan de ic-capaciteit.” De regels waren nodig, werd ons steeds weer verteld, omdat de zorg overbelast werd. “De ic’s lopen leeg,” schrijft Agema vervolgens. “10 miljoen vrijwillige prikken gezet. Overgrote deel oudste Nederlanders komt niet meer op [de] ic.”

Maar “nu verandert Hugo de Jonge de spelregels. Hij koppelt coronaregels aan vaccinaties!”

Coronaregels waren gekoppeld aan de ic-capaciteit. De ic’s lopen leeg. 10 miljoen vrijwillige prikken gezet. Overgrote deel oudste Nederlanders komt niet meer op ic. Nu verandert @hugodejonge de spelregels. Hij koppelt coronaregels aan vaccinaties! https://t.co/tWKu7qJiQI — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) June 4, 2021

Natuurlijk is Agema een hartstikke lieve vrouw. Maar er moet mij wel iets van het hart. Want wij critici van het coronabeleid zagen dit al lang en breed aankomen, en hebben onze medeburgers daar ook steeds voor gewaarschuwd. Wij waren ons er maar al te zeer van bewust dat het helemaal niet om de ic-capaciteit ging, of om het aantal ziekenhuisbedden. Als dat wel zo was had het kabinet daar namelijk wel iets aan gedaan door flink in de zorg te investeren.

De zorgcapaciteit werd echter niet uitgebreid. Wel krijgen we nu allerlei extra voorwaarden over vaccinaties erbij. Gek.

