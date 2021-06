Fleur Agema (PVV) verbouwereerd door corona-vaccins voor kinderen: ‘Kan me niet voorstellen dat Gezondheidsraad dit goedkeurt’

Het plan van het kabinet om nu ook kinderen te gaan vaccineren tegen het coronavirus valt niet bij iedereen in goede aarde. PVV-Kamerlid Fleur Agema maakt een vergelijking met het vaccineren van kinderen tegen waterpokken en vraagt zich af of de Gezondheidsraad bij corona-vaccins niet dezelfde afwegingen zou moeten maken.

Van het coronavirus is bekend dat veruit de meeste slachtoffers met ernstige complicaties ouderen en zwakkeren zijn. Kinderen en jongvolwassenen belanden in slechts zeldzame gevallen in het ziekenhuis of de IC.

We weten inmiddels ook dat de coronavaccins vooral bedoeld zijn voor het voorkomen van ernstige symptomen en dat gevaccineerde mensen het virus nog steeds kunnen overdragen. Dan mogen we ons ook best afvragen wat precies het nut is van het vaccineren van kinderen, aangezien ze in de meeste gevallen toch geen ernstige symptomen zullen krijgen te verduren.

Kan me niet voorstellen dat de @Gezondheidsraad een positief advies gaat geven om kinderen te vaccineren tegen corona, daar waar ze de ziektelast van waterpokken te laag vindt. Lichaampjes vól blaasjes, koorts, soms ziekenhuis, littekens & gordelroos, minder erg dan snottebel? pic.twitter.com/DxMQUM4u79 — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) June 28, 2021

En dat is dus precies wat Agema hier aanstipt. In de samenvatting van de Gezondheidsraad over vaccinatie tegen waterpokken wordt namelijk gezegd dat raad adviseert om géén vaccinatie in te voeren voor kinderen, “omdat dat weinig gezondheidswinst zou opleveren, gezien de milde vorm waarin de ziekte hier voorkomt”. Het zou dan volstrekt onlogisch zijn voor de Gezondheidsraad om wel een positief advies te geven voor het vaccineren van kinderen tegen corona.

Zodra er een corona-vaccin komt dat ook goed kan voorkomen dat er virusoverdracht plaatsvindt, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Maar tot het zover is mogen we best even een stap terug doen en eens even héél goed na gaan zitten denken over of we jonge kinderen zomaar die vaccins zouden moeten geven. En als ze het coronavirus al hebben gehad dan hebben ze zelf toch ook antistoffen opgebouwd? Dan is er voor de Gezondheidsraad toch geen enkel argument meer om hier een positief advies over te geven? Maar misschien is ‘de rest van Europa doet het ook’ wel voldoende onderbouwing wat hen betreft. Gelukkig gaat Fleur Agema er dan waarschijnlijk direct bovenop zitten.