Frankrijk gaat roemloos ten onder tegen Zwitserland: Mbappé mist beslissende penalty

Heersend wereldkampioen Frankrijk is in de achtste finales van het EK 2020/2021 al naar huis gestuurd. Zwitserland bleek te sterk voor de topfavorieten.

De wedstrijd was voor de liefhebber heel aardig om te zien. Beter gezegd, het was knotsgek. Uiteindelijk was de eindstand na 90 minuten 3-3. Dit betekende dus dat er een verlenging nodig was.

In die verlenging werd vervolgens niet gescoord. Dat was enigszins verrassend gezien het scoreverloop in de reguliere speeltijd, maar we zien natuurlijk vaker dat ploegen in de verlenging toch een beetje op de rem trappen, al was het maar uit angst om een goal tegen te krijgen, waarna er mogelijk te weinig tijd is om het verschil nog goed te maken.

Het kwam dus aan op penalty’s. Die gingen tot de vijfde penalty van beide partijen gelijk op. 1-0 voor Zwitserland werd 1-1. 2-1, 2-2. 3-2, 3-3. 4-3, 4-4. 5-4…

En toen stapte Kylian Mbappé naar voren, één van dé grote sterren van dit Franse elftal. Het werd een aderlating voor hem en zijn team. De sterspeler van het Franse elftal – nou ja, één van de sterren – miste namelijk.

Het was 5-4 voor Zwitserland en het bleef 5-4 voor Zwitserland in de penalty-serie. Frankrijk kon het veld verlaten en terug naar huis. Klaar. Einde oefening. Geen Europese titel voor het sterrenteam.

Zonde voor de Fransen, maar voor de voetballiefhebber is dit natuurlijk best leuk. Want zo wordt het een héél interessant toernooi, zonder écht grote favoriet die hoog boven de rest uittorent.