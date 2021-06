Geert Wilders is geklungel zat en vraagt debat aan: ‘Hamer krijgt haar gedroomde rampenkabinet niet voor elkaar’

De kabinetsformatie, geleid door informateur Mariëtte Hamer (PvdA), komt maar niet van de grond. PVV-leider Geert Wilders is er inmiddels wel een beetje klaar mee en zal dinsdag een debat aanvragen.

De VVD houdt zich de laatste tijd wat op de achtergrond en het CDA durft ook geen duidelijkheid te geven. De enige partijen die momenteel behoorlijk duidelijk hun wensen uitspreken zijn D66, de PvdA en GroenLinks. Die zien het centrumlinkse kabinet met voorgenoemde partijen helemaal zitten. Toch komt het maar niet van de grond, terwijl er vanwege de coronacrisis zo snel mogelijk geformeerd zou moeten worden.

Geert Wilders ergert zich behoorlijk aan dit trage proces en trekt een duidelijke conclusie: “Het lukt Hamer maar niet haar gedroomde centrumlinkse kabinet te vormen met haar eigen minipartijtje PvdA erbij, plus de oud-communisten van GroenLinks: een rampenkabinet. Ik wil dat ze zich publiekelijk verantwoordt voor haar partijdige geklungel en zal dinsdag een debat aanvragen,” meldt hij via een persbericht.

De PVV-leider begint zijn geduld te verliezen en dat is ook volkomen begrijpelijk. Het lijkt voor de meeste politiek geïnteresseerden wel duidelijk dat het “rampenkabinet” van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks eraan zit te komen. Vanuit de ‘rechtse’ partijen horen we namelijk geen harde ‘nee’ en de linkse partijen staan te popelen. Dus waar is het wachten op?

Nu Wilders een debat gaat aanvragen komt er hopelijk een beetje meer duidelijkheid, al zal hem wel weer worden verweten dat hij door deze debataanvraag het proces alleen maar vertraagt. Onzin natuurlijk, want als er fatsoenlijk over de voortgang zou worden bericht dan was zo’n debat waarschijnlijk helemaal niet nodig!

