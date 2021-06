Geert Wilders pakt journalisten stevig aan: ‘Het zijn links-activistische lakeien van de macht’

PVV-leider Geert Wilders reageerde vandaag in de Tweede Kamer op vragen over zijn ‘tuig van de richel’-opmerking over journalisten. Zijn standpunt is onveranderd: ‘Ik vind journalisten te veel lakeien van de macht. En ze vertonen te veel links activistisch gedrag,’ aldus Wilders.

Politiek verslaggever bij BNR Thomas van Groningen vat de reactie van Wilders in deze tweet samen:

Wilders op vragen over zijn ‘tuig van de richel’ opmerking over journalisten: ‘Ik mag toch vinden wat ik vind? Ik vind journalisten te veel lakeien van de macht. En ze vertonen te veel links activistisch gedrag.’ Wilders herhaalt wel dat hij geweld afkeurt. @BNR pic.twitter.com/e7O5QsNmjU — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) June 8, 2021

Geert Wilders deed die uitspraken niet zomaar. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) hing in de hoogste boom omdat zij allerlei dreigberichten hadden ontvangen na de uitspraken van Wilders, maar hij herinnert ze er even aan dat hij geweld afkeurt en zelf ook jarenlang voor van alles en nog wat is uitgemaakt:

Doe niet zo hypocriet @nvj.

De keren dat door jullie media onwaarheden en rotzooi is verspreid waarin ik jarenlang als xenofoob, extreem-rechts, racist, ondemocratisch of nazi ben neergezet zijn ontelbaar. En natuurlijk ben ik tegen geweld, altijd en tegen iedereen 👇👇 https://t.co/Mtjv0y2Srj — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 8, 2021

Als iemand ervaring heeft met framing door journalisten dan is hij het wel. Maar in plaats van dat journalisten zelf eens kritisch kijken naar hun rol in dit hele gebeuren, komen ze niet verder dan in de slachtofferrol te kruipen en ‘Ja maar het is toch ook zo?’ te roepen als ze Wilders weer wegzetten als xenofobe nazi.

De pers is er kennelijk heilig van overtuigd dat alle haat en bedreigingen van afgelopen jaren volledig te wijten valt aan ophitsende opmerkingen van een Wilders of een Thierry Baudet. Toegegeven, die twee hebben er ook zeker wel aan bijgedragen. Maar de journalisten zouden ook eens eerst wat kritischer naar zichzelf mogen kijken. Want ook wanneer iemand zich kritisch uit op de volstrekt eenzijdige berichtgeving over een bepaald onderwerp, dan wordt dat tegenwoordig al bijna gezien als ‘een aanval op de vrije pers.’ Doe normaal, zeg.

Dus: intimidatie van journalisten mag niet, maar deze mensen mogen zélf ook wel eens wat meer introspectie aan de dag leggen. Niet alles is altijd de volle schuld van de grote boze boeman Geert Wilders.

