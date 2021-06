Filmpje! Geert Wilders (PVV) is kláár met alle coronamaatregelen: “Schaf ze af!”

Bij het coronadebat in de Tweede Kamer vandaag zei PVV-leider Geert Wilders dat het afgelopen moet zijn met alle coronamaatregelen. Wat hem betreft worden ze allemaal – “mondkapjes, anderhalvemeter” en ga zo maar door – afgeschaft. Vandaag nog. Want de crisis in de zorg ligt achter ons. Tijd voor een open, vrije samenleving!



Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer toonde PVV-leider Geert Wilders zich terecht kritisch op het kabinet. Want, zei hij, het versoepelen gebeurt véél te traag. Het kabinet doet alles stapje voor stapje. Zo langzaam mogelijk. Maar dat is onzin – en berokkent de samenleving én economie onnodig onevenredig veel schade. “Corona is niet voorbij,” aldus Wilders, “maar coronacrisis is wél voorbij.” Wat dat betreft vindt hij volkomen belachelijk dat mensen ook niet lekker met elkaar voetbal kunnen kijken, buitenshuis, op grote schermen. Laat ze los. Laat ze ervan genieten. En “doe dat mensen niet aan” om ze dit pretje, dit lolletje, te ontnemen.

Natuurlijk heeft en had hij helemaal gelijk. De IC’s stromen leeg. Het aantal besmettingen neemt razendsnel af, wat niet zo gek is aangezien we ons al in juni bevinden, maar goed. Het gaat gewoon hartstikke goed, zelfs diehard coronagelovigen moeten dat toegeven.

Aangezien het zo goed gaat is het natuurlijk te gek voor woorden dat de samenleving niet onmiddellijk helemaal open wordt gegooid. Het is tijd voor Nederlanders om hun vrijheid terug te krijgen. Iedere dag dat de maatregelen nodeloos van kracht blijven is een misdaad tegen ons volk.

