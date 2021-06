Gelekte documenten CDA bewijzen hetze tegen Pieter Omtzigt: “Teringhond, eikel, gestoord, labiel”

Wat er de afgelopen maanden en misschien wel een jaar of meer bij het CDA gebeurd is, is absoluut vreselijk. Dat wordt bewezen door een intern CDA-document dat in handen is van De Telegraaf. Het blijkt namelijk dat de top van het CDA op een ongekend schofterige wijze is omgegaan met Pieter Omtzigt, veruit het beste Kamerlid dat de partij ooit gehad heeft. In WhatsApp-gesprekken van prominente partijleden wordt hij onder meer “labiel,” een “zieke man,” een “eikel,” “gestoord,” en zelfs een “teringhond” genoemd.

Als je dacht dat de ‘c’ in CDA voor ‘christen’ stond heb je het helaas bij het verkeerde eind. Het staat namelijk overduidelijk voor “cynisch.” Tot een andere conclusie kan je niet komen als je leest hoe CDA-fractieleden en -medewerkers met elkaar hebben gesproken over Pieter Omtzigt. Dat bericht De Limburger. De krant baseert zich daarbij op een document dat Omtzigt zelf geleverd heeft aan de commissie Spies, die de historische verkiezingsnederlaag van de partij moet verklaren.

Uit de memo, die maar liefst 76 kantjes telt!, blijkt dat Omtzigt enorm is tegengewerkt door zijn eigen partij. In WhatsAppberichten van prominente CDA’ers werd hij systematisch uitgescholden, bijvoorbeeld voor “teringhond,” “eikel,” “gestoord,” “labiel,” en “klootzak.” Als in het programma Op1 verkiezingsposters met hem erop in beeld komen appt één van de CDA’ers: “Focking Eikel met die Nazi posters.”

Dit, dames en heren, is het echte gezicht van het ‘Christen Democratisch Appel.’ Je zou erom lachen als het niet zo in- en intriest was.

En oh, dit was het allemaal nog lang niet hoor. Oh nee. Want de hetze was heel extreem. Zo waren er CDA’ers op verkiezingsavond die allemaal Hitler-snorretjes op zijn poster tekenden in de warroom van de partij. Even voor de duidelijkheid, de warroom van de partij is waar de top van de partij bij elkaar zit te wachten op de uitslag. Het is dus niet zo dat niemand dit wist. Oh nee. Dit was een haatcampagne die zijn weerga niet kent.

Dit was hoe CDA’ers normaal doen tegen Thierry Baudet en Geert Wilders. Maar nu deden ze het dus tegen één van zichzelf. En dan niet eenmalig, maar voortdurend. Gedurende een heel lange periode.

Vreselijk. Maar wacht, ook dat is het hele verhaal nog niet. Want toen de kieslijst van het CDA werd opgesteld moesten kandidaten zich melden bij de partij voor een “sollicitatiegesprek.” Tijdens dat gesprek kregen ze expliciet de vraag of ze Omtzigt steunden. Sowieso één geschikte kandidaat die daar positief op antwoordde kreeg vervolgens een heel lage plek op de lijst. Dit onder het motto: dat soort mensen willen we niet in de Kamer hebben.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Toen ik nog jong en onschuldig was zei mijn vader altijd tegen mij: het CDA is de meest hypocriete partij van Nederland. CDA’ers steken je met een glimlach op het gezicht zomaar met een mes in je rug. Nou, hij had gelijk. Niemand die daar iets van kan zeggen.

Wat een schandelijke partij. Wat een vreselijke mensen. Wat een onchristelijke bende maffiosi.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!