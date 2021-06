Gênante wanprestatie van informateur Hamer: Rutte en Kaag moeten bij voorbaat kansloos regeerakkoord gaan schrijven

Uit het eindverslag van informateur Mariëtte Hamer blijkt dat zij adviseert om de partijleiders van VVD en D66, Mark Rutte en Sigrid Kaag, een ‘document op hoofdlijnen’ op te laten stellen. Dat zou de basis moeten worden voor een nieuw regeerakkoord, waar dan andere partijen bij kunnen aanhaken.

Het vorige ultimatum van Hamer zette al geen zoden aan de dijk, dus doet ze nu opnieuw een slappe poging om de impasse te doorbreken, zo blijkt uit dit artikel van De Telegraaf. VVD en D66 moeten het (nu pas!) eerst zelf uitvechten, waarna andere partijen rond half augustus nog wat leuke accentjes kunnen proberen te leggen op het basisregeerakkoord.

Dit plan, wat op geen enkele manier het hoofdprobleem adresseert, is volgens Hamer de enige manier die níet op overweldigende blokkades stuitte van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. VVD en D66 moeten wel met iets heel verrassends gaan komen om de deur op een kier te zetten voor de overige partijen, want anders zitten we in augustus met exact hetzelfde probleem.

De onwil van die partijen om samen te werken komt namelijk niet vanuit een bepaald standpunt of een concrete wens voor een of ander beleid. Het is niet zozeer ideologisch. Rutte wilde namelijk prima met de SP samenwerken en sprak ook, samen met Hoekstra, openlijk over samenwerking met JA21. Het zit hem in de beeldvorming en de politieke consequenties op de lange termijn.

Gaat de VVD-achterban samenwerking met de PvdA en GroenLinks accepteren, of straffen ze dat af? En kan het CDA de eigen partij lijmen, of zakken die straks ook weg? De ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA hebben die vrees niet. Die eerste partij blijft, als ze geen gekke dingen doen, op de lange termijn waarschijnlijk ook wel stabiel. En de linkse partijen zijn al afgestraft en hebben eigenlijk alleen maar te winnen bij kabinetsdeelname.

Dit gaat dus een behoorlijk zware klus worden voor de VVD en D66, als ze tenminste nadenken over de lange termijn. Het is echter de grote vraag of het überhaupt nog enige zin heeft.