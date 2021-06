‘Genderneutraliteit’ slaat door: transgender-gewichtsheffer doet als vrouw mee aan Olympische Spelen

Het Olympisch Comité van Nieuw-Zeeland heeft laten weten dat ene Lauren Hubbard deel uitmaakt van het vrouwenteam van de gewichtsheffers van het land voor de Olympische Spelen in Tokio. Haar concurrenten zijn daar woedend over. Want tot 2013 heette Laurel… Gavin… en was een man. Als man deed Hubbard al mee aan wedstrijden. Maar nu dus als vrouw.

In 2013 veranderde Gavin van geslacht. Nu luistert deze gewichtsheffer naar de naam Laurel. In deze hoedanigheid mag Hubbard meedoen aan de Olympische Spelen. Want de kwalificatievereisten zijn aangepast, en Hubbard voldoet aan de nieuwe eisen. Bijvoorbeeld, de testosteronwaarden van Hubbards liggen onder de vereiste drempel van het Internationaal Olympisch Comité.

Like onze gloednieuwe Facebook-pagina!

Natuurlijk is dat nog steeds belachelijk. Want Hubbard is als man geboren en heeft in veel opzichten een mannelijk lichaam, wat betekent dat het lichaam van deze persoon inherent sterker is dan dat van vrouwen. Ja, ik weet het, schokkend, maar zo werkt dat biologisch gezien nu eenmaal. Je kunt pillen nemen, je kunt je laten ombouwen, maar als geboren man zul je nooit precies dezelfde “ingrediënten” hebben als een geboren vrouw. En, alweer ja, ik weet ook dat het tegenwoordig heel controversieel is om te zeggen dat mannen van nature lichamelijk sterker zijn dan vrouwen, maar dat is toch écht zo.

Maar goed, de waarden die bepaald zijn door het Comité pakken voor Hubbard positief uit. En dus mag deze persoon meedoen aan de Olympische Spelen. En dan niet als man of zelfs in een speciale transgenderklasse, maar als vrouw.

Het zal niemand verbazen dat er vrouwelijke atleten zijn die daar allerminst over te spreken zijn. De Belgische Anna Vanbellinghen is concurrent van Hubbard in Tokio. De Telegraaf bericht dat zij natuurlijk volkomen terecht gepikeerd is.

“Iedereen die op hoog niveau heeft getraind voor gewichtheffen, weet dat deze specifieke situatie oneerlijk is voor de sport en de atleten,” aldus deze vrouwelijke atleet in een interview. “Ik begrijp dat het niet simpel is en dat er veel onpraktische zaken zijn bij het bestuderen van zo’n zeldzaam fenomeen, maar voor de atleten voelt dit allemaal als een slechte grap.”

Doordat Hubbard mag meedoen lopen sommige vrouwelijke atleten de kans mis op “levensveranderende gebeurtenissen zoals medailles en Olympische kwalificaties,” zei ze ook volkomen juist. “We staan hier machteloos tegenover.”

Maar ja, helaas voor haar hebben zij en haar mede-vrouwen een probleem. Op het Woke-lijstje van slachtoffers van “de witte heteronormatieve patriarchie” (een hele mond vol inderdaad) staan gewone vrouwen natuurlijk een heel stuk onder transgenders. Die laatsten krijgen daarom altijd voordeeltjes, ook als dat ten koste gaat van de eersten.

Heel vervelend, maar ja, vrouwen zijn nu eenmaal niet slachtoffer genoeg. Zij zijn, zeg maar, een beetje slachtoffer. Maar transgenders? Nou, dat zijn de échte slachtoffers. Niemand kan daar tegenwoordig nog voor onder doen. Nou ja, niemand behalve zwarte lesbische transgenders. Die zijn helemaal het toppunt van slachtofferschap. Ik vermoed dat als zij meedoen aan de Olympische Spelen, dat ze dan gewoon gratis en voor niets, hop!, zo even een gouden medaille krijgen. Puur omdat ze op zijn komen dagen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Deze transgenderwaanzin gaat de vrouwensport op deze manier natuurlijk helemaal kapotmaken. En ondertussen doet woke-links net alsof het “feministisch” is. Houd toch op! Dit is gewoon discriminatie en onsportieve valsspelerij.