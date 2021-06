Geradicaliseerde complotmilitair Jürgen Conings plunderde z’n bankrekening

De Belgische politie is nog altijd op zoek naar de geradicaliseerde militair Jürgen Conings, die enkele weken geleden zwaarbewapend z’n huis verliet en aankondigde wraak te zullen nemen op virologen. Vandaag werd ook bekend dat hij een groot bedrag van z’n bankrekening opnam voordat hij spoorloos verdween. Conings pinde het maximaal toegestane bedrag van €3000, en heeft zich sindsdien niet meer vertoond.

De politie van onze zuiderburen is al weken op zoek naar de oud-militair, en beveiligt potentiële doelwitten van de op moord beluste corona-ontkennende soldaat. Ze gaan er vanuit dat de man nog altijd in leven is, en nog niet van z’n missie is afgeweken om een bloedbad aan te richten onder verantwoordelijken voor het coronabeleid. Ook zijn ex-vrouw en vooraanstaande politici worden nu beveiligd.