GGD en ministerie Hugo de Jonge vervallen in communicatiechaos na Janssen-prikverbod voor veertigminners

Het vaccinatiebeleid van Nederland is vandaag wederom in chaos gestort, nadat de Gezondheidsraad adviseerde om het Janssen-vaccin niet meer te gebruiken bij mensen onder de 40 jaar oud. Onder die leeftijd is het risico op ernstige bijwerkingen van het vaccin even groot als bij een coronabesmettingen, aldus de adviesclub van het Ministerie van Volksgezondheid. Daarom moeten mensen vanaf 1981 alleen nog geprikt worden met Pfizer en Moderna, aldus de oekaze die Hugo de Jonge overneemt.

De plotselinge beleidswijziging leidde tot chaos, aangezien De Jonge meteen aankondigde om te zien of het Janssen-vaccin voor jongeren alsnog facultatief kon worden ingezet. Dat werd door zijn eigen ministerie meteen van kanttekeningen voorzien, door “juridische haken en ogen” te noemen.

Ondertussen is het advies van de Gezondheidsraad ook bij de GGD niet correct overgenomen: daar is bij enkele locaties helemaal gestopt met het prikken met Janssen; ook bij degenen die ouder zijn dan veertig.

Voormalig Splinter-Kamerlid Femke Merel van Kooten reageert daarom pittig: “Kan Hugo de Jonge het vaccinatie communicatiedrama alsjeblieft niet nóg groter maken…?”, aldus de oud-parlementariër in een retorische vraag. “Overal wordt gecommuniceerd: mensen mogen voor Janssen kiezen. En het Ministerie van VWS twittert over “goed onderzoeken” en “juridische haken en ogen”. GGD stuurt mensen weg. Hoe zit dat?”

Ook D66-coronawoordvoerder Jan Paternotte snapt niets van de chaos: “Dit gaat niet goed vandaag. Teveel berichten van mensen die gewoon hun Janssen prik willen, maar worden weggestuurd. Hoe sneller dit kan worden rechtgezet, hoe beter.”

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!