Gideon van Meijeren (FVD) maakt “poppentheater” Den Haag met de grond gelijk: “De overheid ondermijnt de rechtsstaat”

Zo! Hij mag dan nog maar een dag of 100 parlementariër zijn, maar Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren doorziet nu al Het Grote Spel in Den Haag. Want alle zogenaamde ‘debatten’ ten spijt, zegt Van Meijeren, komt het er eigenlijk gewoon op neer dat de overheid doet wat het wil. De rechtsstaat wordt systematisch ondermijnd – en alle kartelpartijen vinden het príma.

Gideon van Meijeren (FVD) is slechts een paar maanden Tweede Kamerlid, maar hij is al hard naam voor zichzelf aan het maken op sociale media én in Den Haag zelf. Want hoewel hij nog jong is (nog maar net een dertiger eigenlijk) bijt hij flink van zich af in debatten én daarbuiten. Zo ook in de nieuwe aflevering van FORUM, de online tv-show van Forum voor Democratie. Onze eigen regering, zegt hij ondermijnt de rechtsstaat. En dat is een heel serieus probleem.

In het gesprek met presentator en FVD-leider Thierry Baudet vertelde Van Meijeren wat hij van zijn werk als Kamerlid vindt. Voordien was hij onder meer al fractiemedewerker bij de partij, maar als parlementariër ziet hij toch een beetje meer hoe het gaat. Zijn voorlopige conclusie liegt er niet om: het is vaak heel frustrerend omdat de debatten in de Tweede Kamer maar al te vaak “poppentheater” zijn. “De meeste beslissingen worden toch wel genomen in de achterkamertjes,” aldus Van Meijeren.

“Tijdens het debat dot iedereen even zijn toneelstukje zodat het lijkt alsof het er fel aantoe gaat, alsof er hevig gedebatteerd wordt, maar ik heb nog nooit een debat meegemaakt in de Tweede Kamer waar nog iets veranderde aan de uitkomst. De uitkomst staat altijd al op voorhand vast. Dat is soms frustrerend, maar we moeten het maximale eruit halen dat erin zit.”

Dat is natuurlijk zo, maar het goede nieuws is dat Van Meijeren dat spel héél goed meespeelt. Tijdens het Forumland-gesprek kwamen namelijk ook even hoogtepunten van Van Meijeren in de Kamer langs. Nou, die zijn écht wel heel mooi om te zien. Want steeds weer toont hij aan veel meer kennis van zaken te hebben dan zijn tegenstanders in de Kamer én het kabinet.

Tenslotte legde Van Meijeren ook uit we een nóg dieper en serieuzer probleem hebben in Nederland. En dat is dat onze overheid de rechtsstaat systematisch schendt.

