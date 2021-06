Gordon emigreert definitief naar ‘zandbak’ Dubai: ‘Hij is z’n afscheidsfeest al aan het organiseren’

De kans is groot dat Gordon definitief vertrekt uit Nederland. Dat onthulde SBS-programma Shownieuws gisteren. Gordon zou zijn televisiewerk in ons land willen doorzetten, maar is verder helemaal klaar met Nederland, en wil zich daarom vestigen in Dubai. De entertainer zou zelfs al bezig zijn een grote afscheidsfuif te organiseren.

Showbizz-deskundige Bart Ettekoven zei in het over Gordon in Dubai: “De plek waar hij zich fijn en prettig voelt. Hij zegt dat hij het gewoon niet meer zo heeft met Nederland en dat hij er op uitgekeken is. Hij wil echt daar naartoe.” Naar “de zandbak” dus, aldus de Privé-redacteur.

Ettekoven en zijn collega’s trokken wel enige wenkbrauwen op toen ze het lijstje strenge islamitische regels opsomden die gelden in de Arabische stadstaat, die vermoedelijk conflicteren met Gordons leefwijze, waaronder alcohol drinken, drugs gebruiken en seks hebben met mannen. Of zoals de entertainmentjournalist het verwoordde: “Alles wat Gordon leuk vindt is daar verboden.”

De precieze vertrekdatum van de voormalige zanger is nog onbekend.